Prije osam godina Danijela Martinović je otkrila kako bi nazvala kćer, to isto ime Hana i Grašo dat će svojoj kćeri

Autor: Dnevno.hr/T. Š.

Nakon što se saznalo da će Petar Grašo i Hana Huljić Grašo svoju kćer, koja bi se trebala roditi u drugoj polovici srpnja, nazvati Alba, doznala se i jedna, pomalo neugodna, informacija.

Naime, bivša Grašina partnerica, Danijela Martinović, s kojom je bio u vezi više od dva desetljeća, 2014. godine govorila je o tome kakvo bi ime dala svojoj kćeri.

Tada je za In Magazin govorila da je pričala s Grašom o djeci, otkrila je da joj je to u tom trenutku bila najveća životna želja, a spomenula je i da su imali isplanirana imena za sina i kćer. Ime za kćer koje su odabrali, poklopilo se s imenom koje bi sad trebala nositi kćer Hane i Petra.





“Stvarno trenutno najveća želja u mom životu. Evo, istinski se nadamo da ćemo se vrlo brzo radovat’. Sin će biti Toni, to se zna, po Petrovu pokojnom djedu, a za curicu imamo dva imena, ili Luce, interesantno, potpuno su dijametralno različita pa će se možda ljudi iznenadit. Luce, zato što mi je to pravo dalmatinsko i naše i moja pokojna baka je bila Luce, ali kad sam čula ime Alba, ja sam naprosto ostala tako ushićena zato što Alba na talijanskom znači zora, isto mi je to višeznačno, i lipo i neobično, a opet nama blisko i drugačije”, govorila je Danijela, a onda se dotaknula i teme braka.







“Snaga te institucije zapravo ne znači više, nema tu snagu koju je imala. Nas veže ljubav i baš jedna ljubav koja nije opterećena ničim. Mi smo tu samo zato što se volimo, ali i to ću ti priznat’, da bi se voljela vidjet u vjenčanici, ha, ha”, priznala je, no Grašo očito još vjeruje u snagu te institucije, što je i pokazao oženivši Hanu.

Danijela i Grašo nisu se nikad vjenčali, a nakon prekida veze duge 24 godine on se vjenčao s Hanom. Ubrzo se saznalo i da Hana i Petar očekuju dijete, a kao termin poroda navodi se 23. srpanj.