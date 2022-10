PRIGRLILA NESAVRŠENOSTI I UŠTEDILA NA BOTOXU: Nives Celzijus otkrila tajnu, poljuljala joj samopouzdanje!

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Nives Celzijus objavila je na svom Instagram profilu video na kojemu nije imala ni trunku šminke. Ono što je ubrzo otkrila oduševilo je njene pratitelje, koji su joj poručili da s godinama izgleda sve bolje.

“Otkrit ću vam jednu tajnu, upoznajte moj izrast. Ta da! Ja sam posve sijeda. Prve sijede dobila sam taman negdje iza osamnaeste, ovu količinu sijedih imam najmanje deset godina”, otkrila je uvodno Nives.

“Ovo je izrast star manje od dva tjedna, što znači da na moju žalost, i žalost moje Anamarije, dosta učestalo dolazim u frizerski salon na bojanje izrasta. No, ima i dobra stvar – još uvijek nemam nekih kritičnih bora”, otkrila je u nastavku i poručila da je zbog toga uštedila na botoxu.





Prihvatila svoje nesavršenosti

Nives je uz video dodala opis u kojemu je napisala kako se zbog sijede koje osjećala neugodno te da joj je to poljuljalo njeno samopouzdanje.

“Često mi je stvarala osjećaj neugode i poljuljavala samopouzdanje. Ne zato što ja nisam prihvaćala svoje nesavršenosti, već zato što sam smatrala da okolina od nas očekuje savršenost. No onda shvatiš da nikada nećeš udovoljiti svijetu i prigrliš se onakvu kakva zaista jesi u svim prilikama. A prigrle te i svi oni divni ljudi kojima si savršena sa svim svojim nesavršenostima. A oni su jedini bitni. Oni su tvoj svijet.”, napisala je Nives koja je pratitelje upitala za njihove tajne.

“Kakva si da si, dobra si brate”, “Uvijek savršena, prelijepa i neodoljiva”, “Što si starija to si bolja”, “Tajna leži u svima nama”, “Ti si najdivnija žena, takva prirodna!”, “Sve je to ok maco, sexi si koka”, samo su neki ispod videa kojeg je ‘lajkalo’ nekoliko tisuća Nivesinih pratitelja u samo 24 sata.

