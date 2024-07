Prepoznajete li mladu voditeljicu? Danas je plavuša, poznata je po kontroverznim izjavama

Autor: T.Š.

Kontroverzna srpska voditeljica Jovana Jeremić poznata je po tome da uživa u luksuzu, a svojevremeno je nakon proslave rođendana snimala kako otvara sve i jedan poklon, a za svaku dobivenu stvar znala je kolika joj je cijena. Poznata je i po izjavi kako muž supruzi treba pokloniti Rolex, stan i najnoviji automobil nakon što rodi dijete.

Društvenim mrežama počela se širiti snimka, koja je nastala kada je voditeljica imala svega 18 godina. Snimana je tada u obiteljskom okruženju, a mnogi tvrde kako danas izgleda neprepoznatljivo. Naime, voditeljica je tada imala smeđu kosu i tanke usnice. U to vrijeme još nije imala estetskih zahvata na licu.

Jovana je tada govorila o svojoj obitelji i tome kako je naučena sama zaraditi za svoj život. Istaknula je kako će njen brat naslijediti ono što imaju njeni roditelji, dok se ona mora pobrinuti sama za sebe. Imala je 18 godina kada je odlučno rekla kako će to i učiniti. Ono po čemu bi mnogi mogli prepoznati voditeljicu je način na koji govori i boja glasa, koji se nisu nimalo promijenili.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Srbija Showbizz (@srbija_showbizz)









“Sve sam u životu sama, čisto, najčistije postigla”

“Moja mama je imala sestru i brata, njih je troje i živjeli su jako siromašnim životom. I zato su mene naučili da cijenim sve što u životu sama postignem, da cijenim vrijednost novca, da se ne razbacujem, da nikada zbog toga što danas imam to ne iznosim u društvu. I nikada nisam željela se u društvu uzdići zato što ja trenutno imam možda više, malo više novca nego što imaju moji prijatelji”, govorila je Jeremić.

“Ja želim sama, vjerujte ovo sve, novac i sav ovaj kapital, to nije moje, to sve ostaje mom bratu. Roditelji su za njega to skučili, ja moram sama u životu zaraditi i to ću učiniti”, odlučno je dodala voditeljica.

“Zato sve što vidite, sve ove diplome, sav moj trud i rad i za sve što se u životu borim, radim to sama, uz podršku roditelja svakako ali psihološku podršku roditelja. Sve sam u životu sama, čisto, najčistije postigla. Nikada se prljavim stvarima se nisam služila niti ću”, zaključila je voditeljica.