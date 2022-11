PREPOZNAJETE LI MILJENIKA ŽENA? Isplivale fotografije poznatog Zagrepčanina stare samo četiri godine

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Pojavljivanjem u showu Masterchef, 37-godišnji chef Melkior Bašić, preko noći je postao miljenik žena, a svaki njegov potez pratio se s velikim zanimanjem.

Od pojavljivanja u Masterchefu doznali su se neki detalji iz privatnog života ovog kulinarskog majstora iz Zagreba. Između ostalog, progovorio je i kako se od djetinjstva borio s viškom kilograma.

Već u četvrtom razredu osnovne škole imao je šezdeset kilograma, a najviše kilograma imao je s devetnaest godina kada je došao do okruglih sto. Danas ima nešto manje od sto kilograma, no kaže ni tada se nije osjećao pretilim.





Iako za promjenu u Melkiorovom izgledu možda i nisu zaslužni kilogrami, mnogi se slažu da je jedan detalj znatno utjecao na njegov izgled, a to je kosa. Naime, po fotografiji nastaloj prije samo četiri godine, kada je Melkior radio kao chef restorana Alfre Keller na Mlom Lošinju, Melkiora mnogi ne bi prepoznali.

Chef Melkior je radno iskustvo stekao u 96 kuhinja u Hrvatskoj i inozemstvu kao food consultant i instruktor za brojne klijente, vrhunske hotele i restorane. Stažirao je u Michelin restoranima u Bordeauxu u Francuskoj poput Restaurant le Prince Noir, Lormont, Restaurant La Cape, Cenon i Restaurant L’Oiseau Bleu.

Odrastao je uz oca, uglednog chefa Silvia Belužića, a kroz dvanaestogodišnji rad u uglednoj konzultantskoj tvrtki naučio je sve tajne vrhunskoga kulinarstva.

Melkior je oženjen suprugom Andreom, a nedavno je za Story ispričao kako su se upoznali. “Prišao sam joj s namjerom da je pitam hoćemo li podijeliti taksi, rekla mi je da joj ne smetam dok jede, da je jako gladna. Taksi smo na kraju ipak podijelili i to je bio početak naše zajedničke vožnje koja traje i danas”, rekao je.

“U njoj sam našao sve ono što me čini sretnim. Nasmijava me, podržava, razumije, uz nju je život lakši i ljepši. Ona me i nagovorila da se okušam u ovome. Govorila mi je da nemam što izgubiti i da će mi biti žao ako barem ne pokušam”, priznao je Bašić na početku emitiranja nove sezone “MasterChefa”.