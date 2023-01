PREPOZNAJETE LI GA? Gledatelji bruje o licu popularnog voditelja, godinama nosi epitet jednog od najpoznatijih metroseksualaca

Voditelj i urednik Petar Vlahov već desetljećima, osim svojim radom, privlači pažnju svojim izgledom. Naime, nikada nije skrivao da mu je bitan vanjski izgled te da u njega dosta ulaže. U zadnje vrijeme, gledatelji bruje o njegovom licu, koje nekima djeluje napuhnuto, a mnogi komentiraju i njegovu frizuru. Prisjetili smo se kako je mijenjao svoj izgled kroz godine poput kameleona.

Jednom prilikom Vlahov je otkrio da ga je mama naučila da koristi samo dječje kreme za lice, blajhao je kosu, depilirao torzo i pazuhe, a posljednjih godina šuška se da češće poteže za botoksom kako bi održao mladolik izgled.

Jedan od najpoznatijih hrvatskih metroseksualaca ranije se rado fotografirao golog torza, privlačio pažnju frizurama – od one blajhane do irokezice, ali i mišićima. Naime, poznato je da je Vlahov veliki ljubitelj teretane u koju često odlazi.





Ni čupanje obrva nije strano ovom Šibenčaninu, a svojedobno je zbog problema s disanjem operirao nos i priznao da je operacija bila funkcionalna, ali i estetska. Tada je demantirao kako je tom prilikom napravio još jedan zahvat kojim je podigao kapke.

“To nije istina. Kapci su onakvi kakvi su bili, a takvi će i ostati. Ne planiram nikakve nove estetske zahvate, operacija nosa bila mi je više nego dovoljna. Ja jesam od onih koji drže do dobrog izgleda i paze na to kako izgledaju, ali to ne podrazumijeva i nove estetske zahvate”, rekao je za Jutarnji.

Jednu od njegovih frizura posebno su komentirali korisnici društvenih mreža.

Danas Vlahov izgleda zrelije, no i dalje je jasno da od ulaganja u svojih izgled ne misli odustati.