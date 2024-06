Prepoznajete li 18-godišnjakinju iz Voicea, Dino Jelusić bio je očaran: ‘Donijela mi sreću u život’

U studenom prošle godine domaću je javnost, kao i žiri showa The Voice, oduševila kao 18-godišnja Gabriela Braičić iz Duća. Njezin izbor za audiciju bila je Aretha Franklin (verzija Jennifer Hudson) i pjesma Aint’ no Way, koju je posvetila tada nedavno preminulom djedu.

Zbog nje se dogodio i prvi slučaj blokade u sezoni, a to je učinio Davor Gobac svom kolegi Urbanu, kako bi spriječio mogućnost da Gabrieli mentor postane Urban. Talentiranoj mladoj pjevačici okrenuli su se svi članovi žirija, a Urban nije mogao vjerovati da je blokiran.

“Jako dobro. Ja čak i ne znam koju si pjesmu pjevala, ali morao sam se okrenuti čim si se počela onako uzdizat… Bravo!” komentirao je Gobac ovaj sjajni nastup. “U dvije minute donijela si mi sreću u život”, rekao je očarano Dino Jelusić, a mlada Gabriela u konačnici je, vodeći se srcem, izabrala Davora Gopca.

Dva dana prije ne znate što možete očekivati, ne znate gdje vas život može odvesti. Hoćete li osvojiti na lotu ili će vas pak zadesiti najveća tragedija ikad do tad.

Samo vam poručujem da svakim danom živite punim plućima, posjećujete voljene osobe, radujete se i ne sekirate pretjerano u životu. 🤍 JER OVAJ ŽIVOT JE KRATAK I PROCURI ZA ČAS! Voli vas vaša Gaby! Ž! Š! O! ❤️✨





Ps: Hvala Radomir Đurđević na snimci. 😀







Nastup s autorskom pjesmom na Šibenskoj šansoni

U showu nije pobijedila, ali je svoj glazbeni put nastavila uspješno graditi, a kako smo doznali putem društvenih mreža, nedavno je sa svojim pratiteljima podijelila jako lijepe vijesti.

“Konačno sa vama mogu podijeliti jednu lipu vijest. Moja autorska pjesma je prošla na natječaj za Šibensku šansonu!” pohvalila se talentirana pjevačica i uputila posebne zahvale: “Hvala svima koji su pomogli da nastane ova pjesma u izravnom ili neizravnom obliku, a najviše hvala Lukša Vučić koji je zajedno sa mnom izrealizirao pjesmu i napravio aranžman. Vidimo se 24.8. u Šibeniku!” poručila je uz stih nove pjesme: “Ostavi me da živim tu, da ljubav dam ti svu.”

Podsjetimo, Gabriela je svoj glazbeni put izgradila iz neuspjeha. Naime, profesorica klavira “srušila” ju je na ispitu u prvom razredu glazbene škole i od tada je Gabriela počela nizati samo glazbene uspjehe – nastupala je na brojnim domaćim i međunarodnim natjecanjima, a prošle je godine upisala i studij glazbene pedagogije na Muzičkoj akademiji u Splitu.

Barracuda! Yeah! ✨ Jedna pisma sa vrhunskog koncerta na motopartyju u subotu. Jedno veliko hvala Mk Reborn Dalmacija na pozivu, a onda hvala i bendu @teskaodluka.band koji me prihvatio pratiti i koji je na dan koncerta razvalio!

Posebna zahvala ide i publici koja se masovno odazvala i došla nas podržati. Hvala, hvala, hvala! ❤️ Stay tuned do idućeg koncerta ili pak nečeg drugog. 😉 #motoparty #motorijada #rock #hardrock #annwilson #heartband #singing #barracuda #singer #band #teskaodluka #iloverocknroll #rocknroll #lovinglife Objavljuje Gabriela Braičić u Ponedjeljak, 29. travnja 2024.

Pjevački uzori su joj Zorica Kondža, Jacques Houdek, Jennifer Hudson, Aretha Franklin, a omiljeni glazbeni pravci su joj rock, pop i soul. Osim pjevanja, Gabriela svira klavir i obou, pleše, voli slikati i odlično radi frizure. Gabriela ima i bend, a od nastupa si je uspjela platiti glazbenu školu i polaganje vozačkog ispita.

Na društvenim mrežama nerijetko objavljuje pa je tako objavila i dio svog energičnog nastupa, koji otkriva i zašto se odlučila za Davora Gopca, ali i zašto je on blokirao Urbana, no u kolovozu bi mogla iznenaditi nastupom na Šibenskoj šansoni, jer je već pokazala da se sjajno snalazi u raznim glazbenim žanrovima.