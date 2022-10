PREOKRET U PRIČI O TRUDNOĆI DORIS PINČIĆ! Javila se ogorčena voditeljica, ‘molim vas, imajte razumijevanja’: U vezi je s novim partnerom, a već se šire lažne glasine

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Omiljena voditeljica Doris Pinčić čeka treće dijete s partnerom Davorom Guberovićem, objavio je Story. Vijest je to koja je mnoge ugodno iznenadila, posebno nakon što se počelo šuškati da je njihova veza nešto ozbiljnija, međutim, kako se naknadno pokazalo, riječ je o lažnoj vijesti.

“Nije istina da sam trudna, molim vas imajte razumijevanja prema mojoj obitelji i djeci, kratko je rekla Doris Pinčić za Večernji list.

Naime, kako je tvrdio ranije Story, vijest o Dorisinoj trudnoći već neko vrijeme kruži gradskim kuloarima, a ista je za spomenuti medij navodno potvrđena iz nekoliko pouzdanih izvora.





Omiljena voditeljica se prošlog četvrtka vratila u studio emisije ‘Dobro jutro, Hrvatska’ nakon što je izbivala neko vrijeme i to u nešto široj, ljubičastoj vesti, a već neko vrijeme Doris nosi i prsten nalik vjenčanom na ‘onom’ prstu.

Glasine o vjenčanju ranije je opovrgnula, a prsten koji je mnogima zapeo za oko nije još komentirala.

Doris je inače potvrdila kako je doista u vezi s Davorom Guberovićem, samozatajnim Daruvarčanin s kojim se popela na Kilimanjaro. Da su u vezi, nedavno je potvrdila i sama Doris, a objavila je i njihovu zajedničku fotografiju na Instagramu.

“Kao i obično najbolje i najveće ideje događaju se spontano, kad si dovoljno hrabar i otvoren za sve što život može ponuditi..a uvijek može. Spontani razgovor početkom siječnja s Davorom Guberovićem i moje brzo da, dovelo nas je do Hrvoja Rupčića, čovjeka s iskustvom penjanja na velike vrhove koji nas je povezao s Vlatkom Kalapošem. To je bila prava adresa. Nakon toga prepustili smo se u Vlatkove sigurne ruke koji nas je uputio na prava mjesta, do pravog vodiča i pomogao da sve realiziramo”, istaknula je tada voditeljica pored nekoliko fotografija-

Guberović iza sebe ima razvod i otac je dva sina, dok se Doris razvela 2020. od glazbenika Borisa Rogoznice nakon sedam godina braka, a zajedno imaju sina Donata i kćer Gitu.