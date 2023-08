Preminuo prvi gitarist Whitesnakea: Tvorac je pjesme ‘Here I Go Again’, od njega se oprostio i Jelusić

Autor: Barbara Grgić

Preminuo je Bernie Marsden, prvi gitarist grupe “Whitesnake”. Tužnu vijest potvrdila je njegova obitelj na društvenim mrežama. Imao je 72 godine.

View this post on Instagram

A post shared by Bernie Marsden 😎🎸❤️ (@berniemarsden)

“S dubokom tugom javljamo da je Bernie preminuo. Mirno je umro u četvrtak navečer, a pored njega su bile njegova supruga Fran i kćeri Charlotte i Olivia“, napisala je njegova obitelj na Instagramu.

View this post on Instagram A post shared by Bernie Marsden 😎🎸❤️ (@berniemarsden)



“Bernie nikada nije izgubio svoju strast prema glazbi, pisanju i snimanju novih pjesama”, dodali su u objavi.









Legendarni gitarist tvorac je Whitesnakovih najveći hitova, poput pjesama “Fool for Your Loving”, “She’s a Woman”, “Walking in the Shadow of the Blues”, “Trouble” i “Here I Go Again”.

Rođen u Buckinghamu 1951., Marsden je karijeru započeo s rock bendom UFO 1972. Nakon angažmana u nekoliko bendova i kratkotrajnog projekta s bivšim članovima Deep Purplea pod nazivom Paice Ashton Lord, Marsden je 1978. u Londonu stvorio Whitesnake zajedno s Davidom Coverdaleom, bivšim pjevačem Deep Purplea, i gitaristom Mickyjem Moodyjem.









Od njega se oprostio i Dino Jelusić

Od Marsdena se oprostio i Dino Jelusić koji trenutno nastupa u poznatom bendu. Dino je na svom Facebooku objavio glazbenikovu fotografiju te kratko poručio: “Počivao u miru”.