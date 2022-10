‘PRELIJEPA NA MAMICU’ Mila Horvat objavila fotografiju majke i oduševila pratitelje: ‘Najveći fan benda’

Sportska novinara i jedno od omiljenih televizijskih lica, Mila Horvat, trenutno sudjeluje u novoj sezoni showa “Zvijezde pjevaju” gdje je oduševila svojim izvedbama i žiri i publiku. Njena mentoria je Lara Antić Prskalo, a Mila je otkrila da joj je majka najveća podrška.

Tim povodom objavila je i fotografiju na svom Instagram profilu na kojoj njena majka pozira u društvu članova benda, glazbenika Brune Kovačića i Miroslava Lesića.

Podsjetimo, Mila je prije tri godine u intervjuu za Gloriju ispričala kako joj svijet okrenuo naglavačke kad je saznala da je njezinoj majci dijagnosticiran najagresivniji oblik karcinoma dojke.

Prije nekoliko godina Mila se u razgovoru za Globus osvrnula na teško djetinjstvo, život u đačkom domu u Zagrebu, kamo su je roditelji poslali iz obiteljskog doma u Humu na Sutli.

Tada je otkrila da je boravak u domu za nju bilo poprilično traumaticno iskustvo. “Roditelji su smatrali da su nam, poslavši nas u Zagreb, pruzili najbolje, a nisu ni znali sto sestra i ja prolazimo. Bila sambocajna i tada sam postala druga osoba: prestala sam se smijati, zapala sam u probleme s prehranom, postala sam anoreksicna. Nisam imala odrastanje koje me cinilo sretnom.”

U domu u Klaićevoj Mila je malu sobu dijelila s četiri djevojke. Mila se osjećala kao da im ne pripada. Za razliku od njenih kolegica koje bi se opuštale nakon škole, ona je odlazila ravno u dom, gdje je često, od ponoći do dva ujutro, učila u zahodu.

“S četrnaest godina imala sam stvaran život, i to me jako odredilo i osnažilo. Zahvaljujuci tome, danas se lako mogu nositi s teškim situacijama. Zbog toga, ponekad, ne pokazujem mnogo tolerancije prema onima koji mi pričaju o problemima, a koji nisu spomena vrijedni. Mislim si – o čemu ti pričaš… Općenito, smatram da nema opravdanja za one koji mnogo kukaju. Neka učine nešto’, kazala je Mila.