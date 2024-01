Poznati Hrvati o zimovanju: Pišek koristi skijašku opremu samo kako bi došla do bara

Autor: Dnevno.hr/T.Š.

Zvijezde hrvatske estrade tradicionalno u ovo vrijeme odlaze na skijanje, no iako se mnogi putem društvenih mreža vole pohvaliti uživanju u zimskim radostima, čini se da nisu svi sa skijama na ‘ti’.

Za 24sata neki su od njih otkrili i kako čak nisu niti ljubitelji zimovanja. Voditeljica Nikolina Pišek je otkrila kako nije ljubiteljica skijanja, ali da voli zimovanje, posebno ako je u dobrom društvu.

“Vrlo loš skijaški početnik”

“Nisam skijaš. Moj prvi pokušaj skijanja je rezultirao gotovo katastrofom, jer sam jedva izbjegla ralicu koja je vrlo sporo prolazila preko skijališta. Toliko o mojim skijaškim sposobnostima”, otkrila je Pišek, koja se smatra vrlo lošim skijaškim početnikom. Ipak, pohvalila se kako ima lijepu skijašku opremu, ali da je koristi samo kako bi došla do nekoga bara na skijalištu.

“Nisam Ivica Kostelić, ali sam ok”

Poznati stilist Marko Grubnić ne voli zimu. Kaže kako ne uživa u skijanju i snježnim radostima. “Zimovanje mi je uvijek lijepo samo na slikama. Da budem do kraja iskren, predivno mi je – na slikama. Definitivno sam više ljetni tip”, priznao je Grubnić i otkrio da usprkos tome zna skijati.

“Nisam Ivica Kostelić, ali sam ok. Naučio sam skijati još kao klinac. Roditelji su me vodili u školu skijanja nadomak mog rodnog mjesta Pakraca, na obližnju planinu Omanovac. Lijepe su to uspomene na djetinjstvo”, prisjetio se stilist te dodao kako su mu od skijanja na zimovanju draži hrana, svjež zrak i predivni pogled na snježne obronke. “Jako volim Germknedle, sarme i ostale, malo ‘teže’ zimske delicije”, zaključio je Grubnić.