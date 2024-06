Poznati Hrvat zabrinuo priznanjem: ‘Ispod ovog osmijeha krije se mnogo tuge i borbi’

Autor: T.Š.

Hrvatski putopisac, travel bloger i poduzetnik Kristijan Iličić, kojeg na Instagramu prati gotovo pola milijuna ljudi, otvorio je dušu pratiteljima. U objavama na Instagramu otkrio je kako posljednjih godinu i pol prolazi težak životni period.

“Posljednjih godinu i pol dana prolazim kroz težak period za koji jako malo ljudi zna. Ispod ovog ‘osmijeha’ skriva se mnogo tuge i borbi. Svi smo mi od krvi i mesa, s vlastitim nevidljivim bitkama. Možda je vrijeme da vam napokon otkrijem nešto što samo moji najbliži znaju…”, napisao je Iličić.

“Možda je vrijeme da saznate zašto nema Afganistana, ni storija s putovanja… Hrabrost nije uvijek osmijeh. Ponekad je hrabrost priznati da nismo u redu. Hvala vam svima koji ste uz mene i pružate podršku, čak i kada to ne znate”, poručio je te dodao kako će uskoro pratitelji doznati o čemu je riječ. “Uskoro ću vam ispričati sve… Najbitnije od svega je da smo živi i zdravi, a sve ostalo će doći… Kad tada…”, napisao je naknadno.

“Potpuno me promijenio”

Inače, Iličić ima agenciju koja u svojoj ponudi nudi i putovanja u Afganistan, gdje je poznati Hrvat bio više puta, a upravo mu je prvi odlazak u Afganistan putovanje koje mu se najviše urezalo u sjećanje.

“Prvi odlazak u Afganistan potpuno me je promijenio. Prije svega zato što sam zašao iza jedne zavjese koju su stvarali mediji o toj zemlji kao o “najopasnijoj državi na svijetu”. Kad sam odlučio poći, neki su mislili da se igram životom. Malo sam podlegao cijeloj toj priči, pa kad sam sletio u Kabul, jedva sam disao od uzbuđenja, a i od činjenice da sam odmah na aerodromu ugledao vojnike s dugim cijevima. Ipak, sve se to vrlo brzo rasplinulo i uvidio sam koliko malo znamo o toj zemlji i ljudima. Upoznao sam nevjerojatno drage, dobre ljude, čista srca, ljude koje je sudbina smjestila u zemlju u kojoj neprekidno desetljećima bjesni rat, zemlju o koju su se mnogi i sa zapada jako ogriješili. Uvidio sam golemu razliku između priča i realnosti na terenu. Daleko od toga da ondje nema vrlo problematičnih stvari, ali priča o Afganistanu ni na koji način nije crno-bijela. Zaboravlja se na ljude, na ljudskost. U zapadnim medijima sve je nekakav crno-bijeli film, mi dobri, oni zli. Ali daleko je to sve od tamošnje realnosti. Zemlja ima mnoge neprepoznate prirodne i ljudske ljepote. Bio sam ondje već tri puta, a uskoro ću i četvrti”, komentirao je Iličić.

Sa svojom suprugom Andreom Trgovčević često putuje, no na neka najzahtjevnija putovanja odlazi sam. “Da, dosta sam zaštitnički nastrojen prema njoj premda je ona doista veliki pustolov. Prošla je sa mnom mnoga mjesta na koja se mnoge žene ili ne bi usudile ili im ne bi bilo komforno. Prošli smo zajedno džungle, pustinje, Cestu smrti u Boliviji, vulkane, najduži i najteži vlak u Mauritaniji… U neke je države nisam vodio sa sobom jer su doista jako opasne i jednostavno ne bih bio miran, drugačije je kad si sam i kad se možeš po potrebi posvađati, potući ili pobjeći, a drugačije je kad se brineš za nekoga koga voliš. Tako sam odlučio i za Afganistan jer nisam znao kamo idem i kako će ta priča na kraju ispasti. No kad sam treći put posjećivao tu državu, poveo sam Andreu sa sobom. Bilo je nekih opasnih situacija – talibani su repetirali kalašnjikov na Andreu, ali smo izašli na kraj s time. Morate jednu stvar prihvatiti: kad putujete u druge zemlje, trebate se prilagoditi. Kad žena putuje u konzervativne islamske države, mora prihvatiti da će morati nositi maramu na glavi i ponašati se u skladu sa zakonima te zemlje. Mnoge afričke države jako su zeznute za solo ženu i moja je preporuka da putuju s prijateljima”, istaknuo je Iličić, koji u top tri najopasnije situacije svrstava upravo prvi boravak u Afganistanu.

“Za prvog boravka u Afganistanu, dok talibani još nisu bili na vlasti, zatekao sam se u njihovoj blizini s punom sviješću da, ako me otkriju, mogu biti otet ili ubijen, i ne, nije mi bilo svejedno. Bio sam i na ničijoj zemlji na granici Malija gdje se trguje ljudima, drogom, čime god, i to je bilo moje najopasnije putovanje – nisam ga dosad objavio na storijima ni bilo gdje drugdje, a planiram to učiniti u svojoj pretplatničkoj sekciji na Instagramu. Erupcija vulkana u Kongu bila je ono što na engleskom vole reći “close call”. Mogao je erumpirati i dok sam bio na vrhu, no taman sam se bio spustio, a lava je stigla do grada kad sam ja taman odletio. Zamalo”, otkrio je Kristijan Iličić.