Poznati estradni menadžer o Severini: ‘Prodaju se na crno, ne znam što Tomica čeka’

Autor: Dnevno.hr/T.Š.

Estradni menadžer Ivan Bubalo, koji često putem svog Facebook profila upućuje kritike, uglavnom na račun domaćih estradnjaka, nakon kritike na račun voditeljice Danijele Trbović i njene nove emisije ‘Godina za pamćenje’, osvrnuo se na Severinu.

Ipak, dok mnogi komentiraju najnoviju odluku Vrhovnog suda i činjenicu da bi Severina nakon zajedničkog skrbništva uskoro mogla početi viđati sina samo u određenim terminima, Bubalo se osvrnuo na nešto drugo.

“Ja tako mislim, ja to znam, ja tako mislim. Hoće li me Tomica poslušat?” zapitao se uvodno Bubalo, a onda poručio kako smatra da je vrijeme za jednu veliku Severininu turneju. Tezu kako smatra da je vrijeme za to, potkrijepio je tvrdnjom kako se ulaznice za njen riječki koncert u veljači ove godine već sada prodaju ‘na crno’, a otkrio je i po kojoj cijeni.

“Ne znam što Tomica čeka, rekao sam mu dva puta”

“Seve ima koncert u Rijeci 10.2. Već danima i danima se ulaznice prodaju na crno po 60-70 eura”, otkrio je Bubalo i dodao kako je već dva puta svoj plan iznio Severininom menadžeru. Prema Bubalovom planu, Severina bi turneju započela u Splitu, a gdje bi ju završila, nije precizirao.

“Ne znam što Tomica čeka, rekao sam mu dva puta: Poljud, Maksimir, Rujevica, Opus Arena i poslije Dubrovnik, Makarska, Šibenik, Trogir, Zadar, Pula itd itd itd”, napisao je Ivan Bubalo.