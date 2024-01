Poznati Brazilac s hrvatskom adresom progovorio o djetinjstvu: Rastava roditelja ga je obilježila

U 20. epizodi i drugoj sezoni podcasta “Mame kod Lane” te ujedno trećoj specijal epizodi “Tate kod Lane“, Lana Gojak Bajt ugostila je svjetski poznatog brazilskog modela i oca dviju djevojčica Pedra Soltza. Brazilac s hrvatskom adresom u novoj epizodi s guštom je otkrio vlastiti pogled na njemu najbitniju stvar u životu – obitelj.

“Moja priča o djetinjstvu malo je duža. Rođen sam u brazilskom gradu Belo Horizonte, jednom od četiri najveća grada Brazila, no tog perioda se slabo sjećam jer sam tamo boravio do svoje sedme godine, naime do rastave mojih roditelja. Nakon razvoda roditelja, majka i ja preselili smo se u njen rodni grad, koji je manji, a tamo sam živio od sedme do četrnaeste godine. Taj period u sjećanju mi je kao vrlo opušten, slobodan i razigran upravo zbog manje sredine. Dane smo provodili na ulici, obzirom da je grad bio siguran, na farmama i plantažama kave, u prirodi”, prisjetio se Pedro te otkrio koliki je utjecaj na njega imala rastava njegovih roditelja i da je upravo radi toga poželio čim prije osnovati svoju obitelj.

Prvom djetetu prerezao pupčanu vrpcu

U ugodnom i opuštenom razgovoru, Pedro se prisjetio osjećaja kada je po prvi put saznao da će postati tata. Također, opisao je i svoje iskustvo pratnje na porodu gdje je hrabro pružao maksimalnu podršku svojoj supruzi tokom cijelog procesa te je čak prerezao pupčanu vrpcu. Otkrio je i kako je ponovno postati otac nakon 11 godina te kako je prvorođena kći Lara reagirala na vijest da će dobiti mlađu sestru.

“Lara je oduvijek govorila da ne želi brata ni sestru i to je razlog zašto smo se tek nakon 11 godina ponovno odlučili za dijete. Kada smo se posložili na svim poljima te kada je Lara postala dovoljno velika, postao je pravi trenutak za postati ponovno roditelj. U periodu kada je Lara odrastala, imali smo vrijeme da si posložimo život i lifestyle i imali smo dovoljno vremena za uživanja i putovanja”, pojasnio je Pedro te dodao kako je starija kći Lara bila jako uplašena prije rođenja sestre Isabelle, no kada ju je prvi put ugledala, bila je to ljubav na prvi pogled te je prava odgovorna starija sestra.

Kroz smijeh i zabavne anegdote, Pedro je podijelio svoje iskustvo kako se prilagoditi novim ulogama u obitelji, ističući važnost podrške i zajedništva. Kao i svakom tati, ponekad mu je teško naći balans kada biti prijatelj, a kada roditelj.









U razgovoru s Lanom otkrio je je li strog otac, s kakvim svakodnevnim izazovima se susreće kao otac tinejdžerice i malog djeteta, ima li grižnju savjesti i krivnju oko pojedinih odluka oko odgoja, kako je prošao proces prilagodbe nakon preseljenja u Hrvatsku i učenja novog jezika, kako podnosi učestala poslovna putovanja uz malo dijete te je odgovario na brojne druge teme oko roditeljstva.