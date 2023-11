Poznate Hrvatice žrtve nasilja: ‘Još čuvam fotografije masnica, bio mu je to prvi i zadnji put’

Autor: 7dnevno/Tea Šojat

U mnogim društvima postoji duboko ukorijenjena kultura srama vezana uz teme zlostavljanja, seksualnog nasilja i sličnih problema, a našla je svoje mjesto i u našem društvu. Uz društvene medije koji omogućuju anonimnim osobama da izraze svoje mišljenje bez odgovornosti za svoje riječi, svakodnevno viđamo internetsko zlostavljanje, koje uključuje i ismijavanje žrtava, a brojne žrtve teško se odlučuju poduzeti i najmanje korake kako bi se izvukle iz teške životne situacije.

Posljednji niz zastrašujućih slučajeva femicida potaknuo je raspravu o tome kako se društvo odnosi prema žrtvama i kako ih uopće štitimo. Zlostavljanja nisu bile lišene ni brojne poznate Hrvatice, no nakon što su javno progovorile o najintimnijim i najstrašnijim detaljima svog života, nisu dobile očekivanu podršku, već ismijavanje i ignoriranje uz riječi da su same to tražile, a nakon toga uslijedio je muk i zaborav. Ipak, među njima su se našle žene koje su skupile hrabrosti izboriti se za sebe, kao i one koje su zbog brze reakcije stavile “točku na i” sudskim epilogom u vlastitu korist.





Tajči zlostavljana kao tinejdžerica

Nekadašnja zvijezda bivše Jugoslavije Tatjana Kameron Tajči doživjela je seksualno zlostavljanje kao tinejdžerica. Priznala je kako se godinama borila s tjeskobom i depresijom, ne uspijevajući ponovno zavoljeti sebe i vratiti izgubljeno samopouzdanje.

“Dok sam bila zvijezda u Hrvatskoj, napravili su lutku koja je meni slična. Strahovala sam od te lutke jer sam se bojala da njome šaljem poruku mladim djevojkama i govorim im: šutite, smješkajte se i neka vam drugi upravljaju rukama i nogama pa ćete dospjeti daleko. Nikakav novac i slava ne mogu mi zatvoriti oči pred onim što se događalo oko mene. Bila sam slomljena u tinejdžerskoj dobi i osjećala sam da se ne mogu zaštititi od pohlepnih i moćnih muškaraca. Ostavila sam sve kako bih se oporavila i pronašla način da zaustavim manipuliranje koje se temelji na zloupotrebi moći”, poručila je Tajči.

Tajči je nedavno u Hrvatskoj promovirala svoju knjigu “Ne(Slomljena)”. Riječ je o snažnoj autobiografskoj knjizi u kojoj otkriva vlastito putovanje kroz životne izazove, uspone, padove i vlastito iscjeljenje. Iako je promocija knjige u Zagrebu bila vrlo emotivna, njezino pojavljivanje nije imalo prevelikog odjeka u javnosti, a na društvenim mrežama mnogi su ismijavali pjevačicu, pokazujući potpuni izostanak empatije. “Koga to zanima?”, “Haha, postala Majka Terezija”, posprdno su komentirali, spominjući njezina bivšeg mentora i menadžera Zrinka Tutića.

Sama je kriva

Bivša pjevačica grupe E. T. Katarina Rautek nasilje je trpjela godinu i pol dana u želji da njezina djeca ipak imaju oca. Okrenula se alkoholu kako bi lakše trpjela nasilje bivšeg partnera, koji ju je jednom prilikom pretukao teleskopskom palicom.

“Dogodilo se to da me moj nevjenčani suprug pokušao ubiti. Počinio je nasilje nad obitelji, prijavljivan je dvaput i sada je to učinio teleskopskom palicom. Pratio me, snimao, maltretirao psihički i fizički na kraju. Očito nitko ne može s jakom ženom”, svjedočila je svojedobno Katarina o napadu supruga.

“Tog sam se dana osjećala depresivno pa sam si natočila čašu votke, pa još jednu. Popila sam deci votke i nisam imala dojam da sam pijana. No teta u vrtiću je primijetila da sam rastrojena. Oni su pozvali policiju, policija me odvezla na Hitnu pa sam završila u Vrapču. To je moj najveći poraz”, priznala je Katarina svojedobno u razgovoru za Gloriju.

Katarina je javno istupila i podijelila svoja bolna iskustva kako bi ohrabrila druge žene koje se nađu u sličnoj situaciji. “Ako si žene same ne pomognu prijavljujući zlostavljače nadležnim institucijama, nitko neće znati da trebaju pomoć”, rekla je tada. Očekivano, na društvenim mrežama nisu izostale poruke podrške, ali ni poruke poput: “Sama si je kriva” i “Što si tražila, to si dobila!”









Progovorila i Žanamari

Popularna pjevačica Žanamari ove je godine progovorila o zlostavljanju koje je doživjela.

“Žrtva nije krivac. Žrtvama seksualnog nasilja često se ne vjeruje i optužuje ih se da izazivaju i da su to ‘same tražile’. Ne znači NE, i ne postoji opravdanje za nasilje”, napisala je 41-godišnja pjevačica na Instagramu.

“I sama sam u životu doživjela agresivan pristup muškarca koji je završio tako da sam ga u obrani tukla nogama i rukama i pobjegla čak i iz tog grada. Neke osobe u takvom trenutku ne uspiju nadjačati nasilnika, mentalno zablokiraju, a poslije cijeli život snose posljedice i stigmu, dok osobe koje su im to učinile šetaju ponosno okolo bez imalo savjesti i osjećaja krivnje. Nemojmo biti takvo društvo u kojem je to ok”, zaključila je.









Brojni pratitelji podržali su pjevačicu koja je hrabro progovorila o tom iskustvu, no opet, brojni su oni koji su joj uputili vrlo ružne komentare, najčešće u smislu da je sama kriva.

Psihičko nasilje

Starleta Nives Zeljković, poznatija kao Celzijus, optužila je svog oca, novinara i pisca Spasu Čankovića, koji je promijenio ime u Anej Sam, za zlostavljanje koje je opisala u autobiografiji “Gola istina”.

U knjizi je Nives optužila oca da ju je seksualno uznemiravao kao desetogodišnju djevojčicu te da ju je već tada svojim prijateljima predstavljao kao svoju ljubavnicu. Navela je da se s ocem tijekom odrastanja tek ponekad sastajala jer ga je, kako je priznala, prezirala.

Njezin otac tvrdio je kako se nakon jedne svađe s pjevačičinom majkom povukao te kako Nives nije viđao nekoliko godina. Zamjerao je Nivesinoj majci da ju je od malih nogu pripremala za starletu i tvrdio da Nives kao dijete u ruci nikad nije imala bojanku, nego modne časopise, te da je s 13 godina šetala našminkana, u minicama i štiklama. Za navode u njezinoj knjizi tužio ju je za klevetu i dobio parnicu, a sud je odlučio da Nives mora uplatiti 40 prosječnih hrvatskih dnevnica u državnu blagajnu.

Ivušič i bivši partner

Voditeljica Ecija Ivušić u web-emisiji “Dan De” priznala je kako je godinama bila žrtva psihičkog i verbalnog nasilja bivšeg partnera.

“Tek sada mogu normalno govoriti o tome, prije me bilo sram što to ima veze sa mnom. Bilo je to prije nekih deset godina, bila sam u vezi četiri godine u kojoj sam stalno bila verbalno i psihički zlostavljana, ali kad se dogodio taj zadnji čin fizičkog nasilja, tada sam rekla zbogom. Grozno iskustvo koje ostavi posljedice na tebi”, rekla je voditeljica.

Prva modrica

Bivša seks-ikona, pjevačica Marina Perazić, bivšeg je supruga Ivana Fecea Firčija, bubnjara grupe EKV, optužila za fizičko zlostavljanje, zbog čega je s djecom pobjegla iz Amerike u Hrvatsku.

“Udario me je nekoliko puta. Ali nikad mu nisam ni pokušala vratiti. Shvatila sam da ne vrijedi s njim ulaziti ni u kakvu raspravu. Bio je prijek po prirodi. Želio me isprovocirati. Šutjela sam radi mira u kući, kako bih sačuvala svoje lijepe zube, nos, vilicu… Kad sam dobila prvu modricu, trudila sam se da druge ne isprovociram, ali bilo ih je”, rekla je u jednom intervjuu.

Poduzetnica i bivši model Anita Dujić prije nekoliko godina na svom Instagramu progovorila je o bivšem partneru kojemu “nikada ništa nije valjalo”.

“Imala sam vam ja tako jednog bivšeg kojemu nikad ništa nije valjalo. Noge su ti štrkljave, guzica bi ti mogla biti čvršća, premršava si, kako se to oblačiš, bla, bla… i tako po cijele dane. Svaki put kad bih jela tjesteninu koju obožavam rekao bi: ‘Ceeeluuulit!’ U jednom trenu sam mu i povjerovala te shvatila da sve više i više tonem. Sve dok se jednog dana nisam trgnula, izronila na površinu, ugledala napokon sunce i prodisala punim plućima”, opisala je poduzetnica s čijom se pričom mogu poistovjetiti brojne žene.

Ukraden pokušao udariti

Pjevačica Neda Ukraden progovorila je o tome kako ju je bivši partner pokušao udariti.

“Bilo je pokušaja da me udari, doduše, opravdavalo se to većom količinom alkohola. A što ga je izazvalo? Pa ljubomora i vlastita taština. Osjetio se ugroženim, mislio je da ga pravim budalom, da ga varam ili da gledam nekog drugog muškarca”, rekla je jednom prilikom Neda Ukraden te dodala kako opravdavanje takvog partnerova ponašanja nikada ne može i ne smije biti opcija.

“Kad se jednom počnete ispričavati i kad počnete uvjeravati nekoga da to nije istina, gotovo, to je kraj samopouzdanja, kraj sretnog života. Vi ćete biti stalno krivi, osjetit ćete grižnju savjesti što niste došli ranije, što se niste javili da kasnite. Ma dajte, molim vas! Još najbolje da se opravdavam što mi je netko pomogao, kad sam došla i je li me netko pogledao”, rekla je Neda Ukraden.

Dijagnoza društva

Bivše manekenke Aleksandre Grdić rijetki se danas sjete iako je bila prava zvijezda dok je harala modnim pistama, a zbog njezina bivšeg dečka Zlatka Škvarića patili su i njezini roditelji, koji su postali njegove žrtve 2006. godine. Otac je u Zlatkovu napadu zadobio trostruku frakturu lubanje, a majka Biserka potres mozga. Škvarić je iste godine osuđen na četiri godine i šest mjeseci zatvora zbog premlaćivanja njezinih roditelja.

Društvo zaboravlja tko je bila Nizama

Poznate žene koje su otvoreno progovorile o svojim traumatičnim iskustvima suočile su se s neprijateljstvom, kritikama i nedostatkom podrške, a često nisu doživjele ni trunku pravde jer u našem društvu ne postoji okruženje u kojem žrtve mogu otvoreno govoriti o svojim iskustvima, tražiti pomoć i ostvarivati svoja prava bez straha od osude i stigmatizacije.

Umjesto toga, žrtvama smo servirali društvo koje, nakon što se “ispuca” na društvenim mrežama, zaboravlja tko je bila Nizama – žrtva koja predstavlja nečiju majku koja kriomice navlači haljinu kako bi pokrila modrice jer ocu ručak nije bio dovoljno slan, nečiju sestru koju u ovom trenutku suprug nemilosrdno vuče po podu, trgajući s nje zadnji komadić tkanine, svekrvu kojoj pijani suprug mlati glavom o radijator, nećakinju koju je dečko vezao u unajmljenoj sobici ne bi li zadovoljio svoje pohotne potrebe.

Potom ju je odbacio poput smeća tamo gdje je nitko neće naći, prijateljicu na koju se ljutimo jer nam se ne javlja, nesvjesni da u istom trenutku ona vida rane kojima je prekriveno njezino krhko tijelo, rane koje joj je nanio onaj umiljati suprug, najveći zabavljač na obiteljskim druženjima. Sve je na nama, a opet dopuštamo iz dana u dan da neka Nizama plati glavom zato što je žena, ponižavamo je i sotoniziramo na društvenim mrežama pod izlikom slobode govora. Kakva je to dijagnoza društva, vjerojatno ni sami stručnjaci ne mogu reći, ali lijek nam je potreban bio još jučer.

Još čuvam fotografije masnica

Radijska i televizijska voditeljica Tatjana Jurić u jednom od svojih statusa na Facebooku opisala je zastrašujuće iskustvo fizičkog nasilja koje je doživjela.

“Samo je jednom jedan muškarac podigao ruku na mene. Pokušao podići. Još čuvam fotografije masnica koje mi je zadao u prvom naletu. Bio mu je to prvi i zadnji put – pokazala sam mu vrata jer žrtva ne pristajem biti. Sva odgovornost je na nasilniku, da. Ali na svakoj je ženi odgovornost da kaže: E, nećeš! Drugi je muškarac moj tadašnji preplašeni poziv u pomoć potpuno ignorirao. U mojim očima, baš zbog (te) ignorancije, ovaj je drugi za mene možda i gori (zlostavljač) od prvog koji je krenuo silom.

Ne znam. Uostalom, danas su i jedan i drugi – posve nevažni. Ali znam ovo: Drage moje žene, ako imate tu sreću pronaći u svome partneru divnog i toplog, zrelog i staloženog muškarca, koji vas iskreno voli kao što i vi volite njega, koji vas tretira kao damu jer to i jeste, čuvajte ga! Ali čuvajte ga samo i jedino pod tim uvjetima. Ako ne – pokažite mu vrata. Zaboravite: nemam kamo, nemam s čim, nemam kako, tu su djeca… Vrata! Doviđenja! Ne čekajte da vas ubije”, napisala je Tatjana.