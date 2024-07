Poznata srpska glumica zgrozila javnost: ‘Samo kod nas to rade ženama’

Autor: M.T.

Poznata srpska glumica Danijela Vranješ, koja je hrvatskoj publici najpoznatija po ulozi Julije u popularnoj seriji “Andrija i Anđelka”, podijelila je iskustvo majčinstva u kasnijim godinama. Nakon razvoda od partnera tijekom trudnoće, Vranješ je postala majka u 43. godini života, ne smatrajući taj događaj nečim neobičnim ili čudesnim.

Vranješ se osvrnula na reakcije društva koje je često iznenađeno kada žene postanu majke u kasnijim godinama. “Ne razumijem zbog čega se ljudi toliko iščuđavaju. Živim život kakvim žive i moje svjetske kolegice. Sve one izgledaju bolje i mladolikije od mene, i rađaju djecu ako hoće, ali samo kod nas se javne žene tretiraju kao čuda ako se porode kasno.”, istaknula je, dodajući da je poznata glumica Monica Bellucci prvo dijete dobila u 43., a drugo u 48. godini.

Danijela je priznala da nikada nije planirala postati majka i da ju ta tema nije opterećivala. “Nikada nisam mislila da ću postati majka. Družila sam se, putovala, živjela bez razmišljanja o braku i djeci. Mnoga djeca se rađaju u pogrešnim vezama jer se brak i potomstvo forsiraju. Također, brojne divne veze propadaju jer parovi ne mogu imati djecu,” rekla je glumica, naglašavajući da sve što se radi na silu nije dobro.

Rastanak od partnera

Tijekom trudnoće, Vranješ se razišla s ocem svog djeteta. “Shvatila sam da želim dijete, ali sam bila pomirena s time da se to možda nikada neće dogoditi. Zaljubila sam se u njega, no ubrzo sam shvatila da on nije osoba s kojom mogu imati stabilnu vezu. Kada sam saznala da sam trudna, već nismo bili zajedno. Pokušala sam dati vezi šansu, ali smo se nakon nekog vremena definitivno rastali. Ipak, to nije poljuljalo moju želju da postanem majka i najbolja mama na svijetu,” podijelila je svoje iskustvo.

Danijela Vranješ rođena je 3. listopada 1973. u Srijemskoj Mitrovici, gdje je odrasla s bakom dok je njezin otac, vojno lice, često bio odsutan zbog posla. Sa 11 godina preselila se s obitelji u Zemun. Nakon završene osnovne škole, upisala je Zemunsku gimnaziju i isprva je planirala studirati pravo, no otkrila je svoju strast prema glumi i upisala Fakultet dramskih umjetnosti u Beogradu.

Studij glume Danijela je završila u rekordnom roku od tri godine, položila je sve ispite prije roka. Nakon diplome, tijekom NATO bombardiranja SRJ, razmišljala je o odlasku u Australiju, no ubrzo su uslijedile ponude za uloge u kazališnim predstavama koje su je zadržale u Srbiji.