POVRATAK NA PRVI POSAO: Nina Kraljić se vratila u dućan, a Neda Parmać na štand

Autor: Dnevno.hr/T. Š.

Pjevač Đani Stipaničev, glumica Judita Franković Brdar, pjevačica Neda Parmać i glazbenica Nina Kraljić, danas dobro poznata lica hrvatske estradne scene, svoj su “prvi kruh” zaradili na zanimljivim radnim mjestima. U emisiji “Una, due, tre” na Uni otkrili su kakve ih uspomene vežu za prva radna iskustva.

Pjevač i glumac Đani nakratko se vratio ribolov, pjevačica i nekadašnja predstavnica Hrvatske na Eurosongu Nina u dućan, glumica Judita na benzinsku pumpu, a pjevačica Neda na tržnicu. To su bili njihovi prvi poslovi.

Glumica Judita Franković Brdar je otkrila da je prvi put na benzinskoj pumpi radila sa svojih 13 godina. Radila je sa sestrom Majom nekoliko godina, a otkrila je i da se dalo dobro zaraditi, oko 400 kuna dnevno. Tako si je Judita mogla priuštiti novi bicikl s brzinama.

Prije nego što je pronašla svoje mjesto na glumačkoj sceni, radila je i u butiku, a kasnije na garderobi i među statistima.

“Kutina je gradić mali. Ekipa je htjela radit na benzinskoj, a nekako smo sestra i ja uspjele dobiti posao. Pokazalo se da smo vrijedne. Znali bi mi zaradit 400 kuna dnevno. Nije bilo neke kratke suknje, topovi, bile smo radno obučene”, otkrila je Judita.

Đani Stipaničev se bavio ribolovom, a novac je trošio na “ljetne radosti” i traperice “501”. S ponosom je ispričao što je sve u Tribunju lovio te se sa sjetom prisjetio lijepih uspomena iz djetinjstva.

Neda Parmać pokazala ke svoje prodajne vještine tako što se na jedan dan vratila na svoj prvi posao iz djetinjstva, prodavanje voća i povrća. Imala je negdje oko 12 godina kad ju je djed pitao bi li htjela raditi na štandu i nešto si zaraditi.









“Moj did Ivan je radio na placu i pitao me jesam li željna viška para”, otkrila je kako je sve počelo. Dogovor je bio da će imati deset posto onog što proda, no neda si je, bez obzira na zaradu, uzimala 50 kuna. Ipak je to bio ”obiteljski posao”. Što se tiče zarade, simpatična pjevačica je otkrila: “Moguće da je to sve otišlo na sladoled”. Inače, osim tog posla, Neda je otkrila i da je bila vrlo blizu toga da postane učiteljica.

Nina Kraljić radila je u dućanu, gdje je uglavnom o trošila zarađenu plaću. Kupovala je puno šalova, otkrila je za Unu.

Otkrila je da je htjela odustati od Glazbene akademije, a na rođendan je vidjela oglas za posao u trgovini. Ušla je, uspjela prodati nekoliko stvari i dobila posao.