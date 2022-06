Foto: Guliver Image/Jim Lo Scalzo/Pool Photo via AP

POROTNIK ODLUČIO PROGOVORITI: ‘Kakva luda žena! Shvatili smo da laže o svemu kad…’

Iako imena porotnika moraju ostati zapečaćena godinu dana nakon suđenja, dopušteno im je dobrovoljno se izjasniti i podijeliti vlastita iskustva o slučaju, a na društvenoj mreži osvanulo je navodno svjedočanstvo anonimnog porotnika, jednog od njih sedam sa suđenja za klevetu Johnnyja Deppa, koji je pokrenuo i u konačnici dobio tužbu protiv bivše partnerice, glumice Amber Heard.

Muškarac je skrenuo pažnju na nekoliko detalja za koje tvrdi da su dokaz da je Amber ne samo lagala, već i da joj je, insinuirao je, potrebna stručna pomoć. Otkrio je da mu je krajnje neugodan bio način na koji je Amber uspostavljala kontakt očima, kao i da smatra kako je sve što je Amber govorila na sudu “bilo teško sr**e”.





“Više nisam mogao gledati u nju”

“Čim je (Heard) počela svjedočiti, kako je uspostavljala kontakt očima – to mi je bilo krajnje neugodno – do te mjere da više nisam uopće mogao niti gledati u nju. Samo bih je pozorno slušao, a sve što je ona govorila bilo je teško sr**e. Iznenadilo me kako su svi poslije suđenja komentirali upravo taj njezin čudan kontakt očima… Amber Heard, kakva luda žena”, rekao je.

Tvrdi kako je glumica nepouzdana osoba sklona ‘gaslightingu’, odnosno vrsti mentalnog nasilja u kojem je cilj da žrtva tog nasilja počinje sumnjati u svoje pamćenje, opažanja i percepciju stvarnosti. “Nisam siguran jeste li primijetili koliko je Amber Heard ‘gaslightala’ Johnnyja Deppa. Nikad nije priznala da je pogriješila. To se vidi i po tome kako je razgovarala s njim na snimkama, nikad mu nije priznala da je išta učinila. I taj narativ prenijela je na suđenje…”, naveo je muškarac.

“Amber je loše svjedočila i porota je Deppa smatrala puno vjerodostojnijim. Kad je lagala o doniranju novca u dobrotvorne svrhe, shvatili smo da laže o svemu”, naveo je anonimni muškarac, prenosi Daily Mail.