‘POLUDJELA JE OD BIJESA’: Iscurili nepoznati detalji o sukobu Severine i njene sestre, sve se vrti oko jedne osobe

Autor: Dnevno.hr/T.Š.

Krajem kolovoza čitavom je regijom poput bombe odjeknula vijest o navodnom uhićenju Severine Vučković, koju je policija dočekala na zagrebačkom aerodromu i odvela na ispitivanje. Kako se ubrzo doznalo, svemu je prethodio verbalni i fizički sukob sa njenom sestom Marijanom Popović, a sada se pojavio i navodno dobro upućen izvor blizak pjevačici koji je za srpske medije iznio neke nove detalje sukoba.

Kako navodi izvor, Severinina sestra doznala je da je njihova majka Ana prepisala nekretninu na Marijaninu kćer Miju, s kojom Severinina sestra nije u dobrim odnosima. Marijanu je najprije pogodilo što ju je Severina odjavila sa splitske adrese na kojoj živi njihova majka, no to nije bio okidač za sukob, tvrdi izvor, već činjenica da je gospođa Ana izgleda odlučila da Marijani neće ostaviti ništa.

Majka Ana unuci prepisala nekretninu

Umjesto Marijani, Ana je, po tvrdnjama izvora, nekretninu prepisala na njenu kćer Miju, unuku koju obožava, no o tome se nije konzultirala s Marijanom, što je ovu razbijesnilo.”Poludjela je od bijesa”, kazao je izvor.





Nakon toga, Marijana je pokušala stupiti u kontakt sa Severinom i njihovom majkom kako bi doznala zašto njoj nije nekretnina prepisana, no one joj navodno danima nisu odgovarale na pozive, a tada je Marijana odlučila otići do stana majke Ane.

Kada je došla do stana, tamo ju je dočekala i Severina koja je navodno stala u zaštitu svoje majke, a tada su se dvije sestre sukobile.

Izvor navodi i da je Severina znala da postupak njene majke te ju podržala u toj ideji, a poznato je i da Mija i njena majka godinama nisu u dobrim odnosima. Naime, jedno je vrijeme Mija živjela sa svojom tetom.

Podsjećamo, vezano za sukob, jedino što su sestre isto potvrdile jest da je došlo do fizičkog obračuna, no ostatak priče im je potpuo različit. Marijana tvrdi da je nju napala Severina, a pjevačica da je ona napadnuta braneći majku, dok je njihova majka stala na stranu Severine.