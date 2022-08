POKAZALA VAN DAMMEU! Zanosna plesačica usred Zagreba izvela ludu vratolomiju, ljudi komentiraju u nevjerici!

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Atraktivnu plesačicu Anju Bijelić javnost je imala prilike upoznati u Supertalentu na koji se prijavila prije nekoliko godina i plesala na šipci, ali i kada se natjecala na izboru za Miss Hrvatske i osvojila titulu druge pratilje. No, ova gimnastičarka je i prava zvijezda društvenih mreža, a upravo je tamo izazvala pravu pomutnju snimkom vratolomije koju je izvela ispred Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu.

Naime, lijepa je Anja napravila je špagu između dva automobila, a pratitelji ne prestaju nizati komentare nevjerice. Mnogi plesačici čestitaju na ovom pothvatu, puno je onih koji su svjesni toga da tako nešto nikad ne bi mogli napraviti, a dobila je i brojne poruke podrške.



“Pukla mi je tetiva gledajući!”

Video su komentirale i brojne poznate osobe. “Pa ti nisi normalna”, napisala joj je kolegica Paula Jeričević, a pohvalila ju je i plesačica Tina Walme, kao i naša najpoznatija navijačica i model Ivana Knoll. “Ma daj, preludo”,”Svaka čast, brutalna si”, “Nerealna si”, “Anya Van Damme”, “Pukla mi je tetiva gledajući”, “Pokazala Van Dammeu”, “Da živim još deset puta, ne bih ovo uspjela”, nizali su se komentari, a neki su se našalili i jer je skinula tenisicu i čarapu s noge kojom je držala ravnotežu na Mercedesu.

“Na mećku se ne smije sa tenama”, “Mercedes čuvaš pa skinula čarapu, a Audija ko je*e”, šalili su se pratitelji.







Inače, zanosnu plesačicu prati i velik broj muških fanova koji je obasipaju komplimentima, jer se ne libi u oskudnim odjevnim kombinacijama pokazati svoje atribute, ali i zbog svojih akribacija na čiji račun dobiva brojne pozitivne komentare.

“Kad vide da cura izvodi zastavicu na šipci imaju upitnik iznad glave. Uglavnom su pozitivni komentari i reakcije. Ovo što ja izvodim bazirano je na sportu, a ne na senzualnosti. Uvijek se nađu negativni komentari ljudi koji će reći da je to vulgarno, neprimjereno, ali uglavnom su dobri komentari”, komentirala je svojevremeno za Dnevnik.hr.

Naime, od plesa na šipci u Supertalentu do danas, Anja je konstantno pokazuje zašto bi se trebala pojaviti na Olimpijskim igrama, koje žarko želi.

“Postoje nastupi koji se rade na šipci, u štiklama, ne mora to ići na egzotik ili senzualniji ples, ali čim su štikle u pitanju, odmah je to tabu. Ima ljudi koji šipku povezuju sa striptiz-klubovima i to je odmah tabu. Ali, ovo je sport po meni. Pole dance će se možda uvrstiti i na Olimpijske igre, tako da se nadam da će se predrasude suzbiti”, zaključila je Anja.