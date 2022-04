PLESNI PAR U PROBLEMU: Robert Ferlin Uskrs dočekao na zagrebačkoj Klinici za traumatologiju

Autor: Dnevno.hr/T. Š

Plesni par popularne HRT-ove emisije ”Zvijezde pjevaju” voditelj Robert Ferlin (55) i pjevač Mario Lipovšek Battifiaca (51) Uskrs su dočekali s velikim upitnikom hoće li nastupiti iduću subotu u popularnom showu.. Naime, Ferlin je završio u bolnici te je upitno hoće li se uspjeti oporaviti do iduće emisije.

“Sve se dogodilo u subotu na generalnoj probi kada smo silazili stepenicama prema bini kako bismo odradili zadnju probu prije nastupa. Odjednom me presjekla snažna bol u lijevom listu noge. Mislio sam da je grč, no bol nije prolazila pa su mi pozvali Hitnu pomoć”, otkrio je Ferlin za Jutarnji list i dodao da usprskos tome što su mu liječnici predložili na ode u bolnicu, htio je odraditi show do kraja. Odlučio je ostati na vlastitu odgovornost, snimiti emisiju i potom otići u bolnicu.

“Rekli su da nisam normalan što razmišljam o showu”

Tijekom snimanja noga je natekla, a bolje postala jača zbog čega se odmah po završetku snianja uputio u zagrebačku Kliniku za traumatologiju.

Ferlin je kazao da su ga opskrbili tabletama protiv bolova i da čeka utorak, odnosno prvi radni dan kad će se javiti riječkim liječnicima koji će zagrebačku dijagnozu potvrditi i ultrazvukom. Čuo se i s fizioterapeutom nogometnog kluba ‘Rijeka’ koji bi ga trebao osposobiti da u subotu bude sposoban nastupiti u novoj epizodi showa.

“Svi s kojima sam razgovarao rekli su mi da ovakva ozljeda traži desetak dana mirovanja i dodali da nisam normalan što razmišljam o showu. Ali to, da nisam normalan, mislim da već svi znamo. Dakle, bude li iole moguće, evo me u subotu u Zagrebu. Publika će biti uskraćena za moje neodoljivo plesno umijeće, ali nadoknadit ću to pjevanjem”, najavio je radijski voditelj.