PJEVAČA GRUPE VIGOR OBOŽAVATELJICA VUKLA ZA NOS: Mario Roth iznenadio reakcijom

Autor: Tea Šojat

Najzaposleniji hrvatski pjevač ovoga ljeta, Mario Roth, objavio je na društvenoj mreži zanimljiv video u kojemu smo ga mogli ”u klinču” s brojnim obožavateljicama. Povlačenje, poljupci, zagrljaji, sve je to Mario sa osmijehom rado prihvatio, no na videu smo primijetili obožavateljicu koja ga je povukla za nos što nije djelovalo najugodnije..

Kontaktirali smo pjevača kako bi nam kazao smetaju li mu takvi potezi obožavateljica, a njegov odgovor nas je poprilično iznenadio kao i neke situacije s kojima se susreo tijekom svoje glazbene karijere. Naime, pjevač je kazao da se i sam kroz dvije godine koliko je grupa mirovala zaželio publike i zagrljaja pa tako nije zamjerio niti ovoj strastvenoj obožavateljici, ali nam je otkrio neke dosta bizarne i neugodne situacije u kojima se našao.



Vidimo da volite sići u publiku i biti u kontaktu sa svojom publikom. Postoji li neki poseban razlog?

Mene to ponese. Skočim među publiku, takav sam. Nekad mi se da sići u publiku nekad ne, ali moraš imati respekt prema svojoj publici, jer da njih ne bi bilo ni tebe. Maša publika dolazi na naše koncerte i stoje satima prije koncerta, dva sata na koncertu pa sat vremena za fotografiranje, a kako smo mi izvođači pop zabavne glazbe naša publika je sama po sebi dosta željna zabave. Mi smo dvije godine živjeli, znate i sami zbog čega i u kakvim uvjetima i mislim da su ljudi željni doći na koncerte i da su željni tog nekog fizičkog kontakta s bilo kime (smijeh) s obzirom da su nam branili taj socijalni kontakt..

Pa se žene mogu malo "zguštati"…









Ma da, ma da…( smijeh)

Ja gledam kako je bilo meni kad sam ja bio mlađi, kad sam imao te neke svoje izvođače koji su meni bili totalno ‘cool’ i onda se uvijek sjetim kako je meni bio lijep osjećaj kada se meni tako nešto dogodilo. Kada bi primjerice Zdravko Čolić, ako govorimo o onoj bivšoj državi, sišao u publiku, pa kada bi se tako nešto dogodilo da te samo dotakne pa to se ruka nije prala pet dana ( smijeh). Šalim se naravno, mama bi odmah poludjela. Tako da ja znam kako je meni bilo i kakav je to bio divan osjećaj. Mislim da je ta uzajamna razmjena tih nekih lijepih stvari cijela bit u toj priči, da ljudi idu sretni nakon tog i na kraju krajeva i ja jer je to zaista jest punjenje dobrom energijom.







Je li se dogodilo kad da je možda netko pretjerao ili je sve uvijek prošlo u dobroj atmosferi? Poput obožavateljice koja vas je povukla za nos?

Da, povukla me, ali nisam joj ništa zamjerio. Razumijem to. Dogodi se, naravno da se dogodi. Ljude ponese ja to tako gledam. Neki ljudi mogu kulirati svoju sreću a neke malo ponese, pa se to razbukta. Tako da bilo je tu svašta i čupanja slušalica iz uha, pa te zagrli pa te s 365 lančića i naušnica počne gušit,…ali ja to sve nekako gledam da svatko ima neku ideju sreće i svatko ju ispoljava na svoj način – netko će to napraviti lijepo a netko se jednostavno ne može kontrolirati.

Je li bilo kad nekih neprimjerenih dodira?

Ne, ne, ne. Po guzi da, ali to je meni sve nekako simpatično i slatko. Kad si muški izvođač onda je nekako to i normalno i nije normalno. Mislim, zna se kako se treba ponašati na na javnom mjestu, ali opet kažem neke ljude ponese euforija i onda se ne mogu kontrolirati i ne mogu povući ručnu. Tako da je meni to sve smiješno i simpatično pa kad pregledavamo snimke onda tu bude zanimljivih situacija

Postoji li nešto što je za vas debelo ‘NE’, gdje podvlačite crte i kažete: ‘E to ipak ne može!’?

Ima, a to je zadiranje u privatni život. Ja sam se uvijek trudio ljudima koji mi pišu poruke podrške i zahvale odgovoriti. Primjerice kada mi netko napiše: ‘Bila sam na vašem koncertu napunili ste me energijom za radni tjedan, iako mi je u životu jako loše’, ili ‘Bila sam bolesna, vaše pjesme mi daju nadu’, .to je sve divno i ja na to sve odgovaram. Međutim postoji nešto što se zove dvosjekli mač, jer vi kad odgovorite fanovima na poruku, neki fanovi to shvate vrlo osobno i onda misle da ste njihov prijatelj pa vas onda zovu u tri na Messenger, preko Instagrama, dosađuju porukama,.. onda ako ne odgovorite ‘jer ja samo seenam’ ,onda bude poruka poput: ‘Eto znala sam da si digao nos do neba’, da si ovakav da si onakav,

U početku sam krivo radio i onda su mi kolege rekli da moram podvući crtu jer će me to pojesti, i kad sam shvatio da su zapravo bili u pravu, onda sam podvukao crtu i kad se to prijeđe onda postoje sankcije. Evo recimo i ti lažni profili. To te počne malo živcirati jer ne znaš što pišu u tvoje ime i i na koji način ti oni diskreditiraju tvoj lik. Tu bude svega, ali još uvijek mislim da je naša publika za sada trenutno najnormalnija tako da nije bilo nekih drastičnih stvari tako da nisu bile za izdržati.

Je li vam se teško nositi s današnjim statusom, ne samo jednog od najzaposlenijih glazbenika, već i jednim od najpoželjnijih kada su u pitanju obožavateljice?

Svi kažu da velike stvari imaju veliku cijenu i moraš biti spreman da će to biti tako. Meni se sve ovo dogodilo relativno kasno, a da se meni ovo sve dogodilo s 20 i nešto, vjerojatno bi me ponijelo. Ali ja sa svojim nogama čvrsto stojim na zemlji i ne dozvoljavam da me to ponese jer ono što publika vidi na televiziji, nije život kakav živim 24 sata dnevno. Tako da sam shvatio da se moraš paziti, jer ako ne znaš podvući crtu, onda te komadaju. Pokušavam biti pristojan. Nikada još nisam na grubi način nekome morao objašnjavati neke stvari.

Je li se kad dogodilo da ste pročitali nešto o sebi i ostali u šoku?

Znalo je biti da neki novinari slože vijesti ni od čega, da me nisu ni pitali ni nazvali, da mi pišu izjave koje nikad nisam dao, iako na nekom portalu piše kao da sam dao izjavu, pa bi me zvali prijatelji koji bi vidjeli neku takvu izjavu, a zapravo bi netko uzeo neku moju sliku i napravio svoju priču, izvukao nešto iz konteksta, a onda bi ljudi sasuli drvlje i kamenje.

Postoji li neko pitanje koje novinari postavljaju, poput onih kada netko planira imati dijete ili jeste li u vezi, a da vam “padnu rolete”?

Postoji nešto što se zove ‘tvoja četiri zida’ i privatne stvari sam uvijek držao za sebe i kada sam kretao u ovaj posao ozbiljnije rekao sam da će biti fokus na naše stvaralaštvo, jer zašto bi ljude zanimalo s kim ja hodam. Nije lako biti s javnom osobom jer te osobe, koje nisu javne, ne žele biti u novinama. Onda moraš i njih razumjeti jer ti je stalo do njih i kada novinari postavljaju takva pitanja ja ne odgovaram jer ako mi netko kaže da ne želi biti dio mog posla, već dio mog života onda ja to poštujem jer je to njihova želja. Tako da postoje granice.

Smetaju li možda boljim polovicama u grupi Vigor ovakve snimke gdje se vidi kako vas obožavateljice grle i diraju? Otežava li to nekakvu ozbiljniju vezu?

Moji dečki su svi oženjeni i bili su oženjeni prije toga tako da njihove žene to razumiju, ali kada si ti u ovom poslu i onda tek ulaziš u vezu, e to može biti problem. Onda evo ako te primi obožavateljica za guzu, a ja to sve gledam zaista kroz prizmu posla, neki ljudi to ne mogu, tako da tu može nastati problem. Ima ženskica i žena koje ti zaista ti s tom nekom kao prijateljskom energijom i onda osjetim kako ona kao sova ušara bulji u mene. Mislim, ni jedna moja prijateljica ne bulji u mene kao sova i onda shvatim o čemu se radi pa se maknem. Naučiš se.

U zadnjem intervjuu dotakli smo se i koncerata na sjevernoameričkom koncertu, a spomenuli ste i da fanovi do kraja godine mogu očekivati još dvije nove Vigorove pjesme. Možete li nam otkriti nešto više o tome, sprema li se još nešto novo?.

Pripremamo se da. U 12. mjesecu bi trebali ići u Kanadu, a kako stvari stoje krajem prvom mjeseca kreće naša treća australska turneja. Zaista ima jako puno posla. Radimo po cijeloj Hrvatskoj, Sloveniji, Europi,,.

Nova pjesma izlazi sad krajem devetog mjeseca. Riječ je o duetu, a radi se o jednoj od najvećih zvijezda naše regije, odnosno bivše Jugoslavije. Jako se veselim jer kad nakon 30 godina shvatiš da neka takva osoba želi snimiti s tobom pjesmu, onda ti bude toplo oko srca. Shvatiš da se sav taj rad isplatio i da ti ljudi koje sam nekad ja slušao, sad slušaju mene i da to doživljavaju zaista ozbiljno. To mi je najveća nagrada.

Ovo ljeto ste najzaposleniji izvođač sa svojom grupom Vigor u našoj zemlji, Hoće li biti odmora?

Kad me kolege pitaju koliko mi sviramo pa odgovorim da imamo koncert svaki vikend, blijedo me gledaju. Do kraja godine smo puni. Odmora nema. Odmorili smo se. Kad radiš deset godina neprekidno i svaki vikend si na putu i onda cijelu godinu ništa ne radiš, pa mislio sam da ću poludit! Počnu ti faliti hoteli, tete spremačice koje te bude ujutro, sve.. Odmora nema.