Pjevač Opće opasnosti i supruga o izazovima braka: ‘Ako ne možeš trpjeti, vrata su mi otvorena’

Autor: Dnevno.hr/T. Š.

Popularni pjevač benda Opća opasnost, Pero Galić, zajedno sa suprugom, kreativnom Slavonkom Ivankom, otvorio je vrata svojeg doma za “Una, due, tre” Une TV. No, veliku pažnju privukla je upravo gospođa Ivanka, kao i njihova priča o ljubavi koju će ove godine okruniti tridesetom godišnjicom braka.

Ivanka i Pero najprije su otkrili da grupa Opća opasnost ima i svoje lutkice za njihovu vojsku obožavatelja koju izrađuje upravo Ivanka, dok joj Pero u tome ponekad pomaže.

Za lutkice joj kaže treba oko pet dana, a Pero ju u izradi istih podržava. “Vidi se da ju ispunjava i da to čini zdušno, sto posto. Super mi je da je u nekakvom tom svijetu pronašla svoj mir” kazao je, između ostalog, ponosan Pero.

“Uvijek sam bila kao da me netko na struju priključio”

Ivankina prva ljubav je slikarstvo, a u sklopu dnevnog boravka uredila je atelijer. O tome koliko su njeni radovi dobri, svjedoči i činjenica da su njezini radovi izloženi i u Japanu.

“Uvijek sam bila kao da me netko na struju priključio, sto na sat”, otkrila je Ivanka i istaknula da je jedino potpuno mirna i da je se ”ne čuje” dok slika.

Zajedno su od njihove šesnaeste godine, a pet godina kasnije stali su pred otlar. Uskoro će proslaviti i tridesetu godišnjicu mature, no za vrijeme korone, bilo je izazovno, otkrila je simpatična Ivanka.

“Hoćemo ukinut više koronu?”

Naime, dok je ona radila punom parom, Pero se na neki način odmarao. Posla nije bilo, pa je tako sa svojim bendom u dvije godine odradio dvadesetak koncerata, dok su u prosjeku prije pojave koronavirusa odrađivali oko 160 koncerata po regiji.

“Baš izazovno. Znači trideset godina koliko smo u braku nikad nije bio ovoliko kući. Tek kad smo se oženili, kad je trebao biti stalno kući, onda su već bili po putu, po turnejama. Mislim, hoćemo ukinut više koronu?”, sa smijehom je dodala simpatična Ivanka.

Ni Peri nije bilo puno lakše. “Nije me bilo po 250 dana kući godišnje, pitao sam se što raditi”, kazao je. Mučilo ga je to što ne može prenijeti publici nešto novo, no i to se mijenja.

“Mario je napisao nekoliko dobrih pjesama. Zateklo nas je”, otkrio je oduševljeno Pero koji kaže da je jedna pjesma na probama ”sjela” cijelom bendu i već ima nekakav generalni okvir.

Zajedno se najviše vesele unucima, desetogodišnjem Davidu i jednogodišnjoj unučici Katji. "Drago mi je da mogu vidjeti život ispred sebe. Volimo ih toliko da nisu razmaženi, ali ima tih elemenata gdje mogu reći što hoće i bude po njihovom", otkrio je Pero.









“Pobjeda je 30 godina zajedno”

O tajni ove dugovječne ljubavi možda najbolje govori njihov zajednički humor i razumijevanje. “Pobjeda je 30 godina zajedno, super fora, ali znamo da je tako. Jednom sam rekao ‘da’ i da će tako bit. Ne mislim drugačije i nikad neću mislit. Ne znam što bi se trebalo dogoditi da neslavno završi. Da se to pokvari bilo bi ludo, ali naravno ne treba trpit.

Ako ne možeš više trpit Ivanka, vrata su mi otvorena”, našalio je Pero na što se Ivanka nasmijala i kratko i jasno potvrdila: “Da”.