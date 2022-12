PJEVAČ GUNS N’ ROSESA MIKROFONOM POGODIO OBOŽAVATELJICU: Ovo iskustvo će teško zaboraviti!

Pjevač benda Guns N’ Roses Ahl Rose pogodio je obožavateljicu u publici mikrofonom posred lica čime je zadobila bolne ozljede.

Incident se dogodio u Aledaideu u utorak navečer, prenosi Adelaide Advertiser i to nakon što je Rose bacio mikrofon u publiku nakon što je bend izveo posljednju pjesmu.

Mikrofon je doletio posred lica obožavateljice Rebecce Howe koja je zadobila bolne ljubičaste podrice na području očiju i na nosu koji je nakon udarca odmah prokvario.

“Bila sam u Diamond Standing dijelu, tako da nije čak ni bilo na početku, a bila je to posljednja pjesma Paradise City. Naklonio se, a onda je bacio mikrofon u gomilu, i on je udario ravno u moj nos”, rekla je Howe.

“Što da je pogodio nekoliko centimetara udesno ili ulijevo? Mogla sam izgubiti oko. Šta da me udario u usta i slomio zube? Da mi je glava bila okrenuta i da me udario u sljepoočnicu, mogao me čak i ubiti”, kazala je.

#Exclusive: 10 News First speaks with the woman who was hit in the face by a microphone thrown by @gunsnroses frontman Axl Rose at this week’s concert at @theadelaideoval.

Rebecca Howe described the blow like being “hit by a truck” and that she “could have lost an eye”. pic.twitter.com/3FLbUgVD3z

— 10 News First Adelaide (@10NewsFirstAdl) December 2, 2022