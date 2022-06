PJESNIK TUŽI MARIAH CAREY, TRAŽI MILIJUNE: Tvrdi da je plagirala pjesmu ‘All I Want for Christmas Is You’

Autor: Dnevno.hr/T. Š

Pjesnik Andy Stone iz New Orleansa tužio je Mariah Carey zbog pjesme ‘All I Want for Christmas Is You’ i to zbog činjenice što je autor istoimene pjesme njegovog benda Vince Vance & the Valiants, koja je objavljena pet godina prije poznatog hita glazbene dive.

Kako izvještava NBC News, pjesnik Andy nakon 28 godina od izlaska popularnog blagdansko hita potražuje od Mariah Carey čak 20 milijuna dolara odštete.

Prema podnesenoj tužbi, Andy tvrdi je da je suautor pjesme s istim naslovom koja je objavljena pet godina prije velikog blagdanskog hita.





Pjesmu istoimenog naziva snimio je njegov country-pop bend Vince Vance & the Valiants i objavio je 1989. godine dok je singl Mariah Carey objavljen na njezinom LP-u ‘Merry Christmas’ 1994. godine.

Stone je Mariah Carey optužio za kršenje autorskih prava i pronevjeru. Osim od Carey, Andy potražuje 20 milijuna dolara od koautora pjesme Waltera Afanasieffa i Sony Music Entertainmenta.