Petar Grašo komentirao glasine o tajnoj vezi: ‘Najviše smo se svađali oko toga’

Autor: T.Š.

Popularni pjevač Petar Grašo godinama se uspješno drži na vrhu domaće glazbene scene, a usprkos raznim pričama koje su kružile o njemu kroz godine, još uvijek se nije zasitio svjetla reflektora. Jedan od tračeva koji se veže uz njegovo ime dogodio se početkom 2000-ih. Zbog trača starog više od dva desetljeća i danas postoje sumnje dijela javnosti.

Šuškalo se tada kako je Grašo zapravo u vezi s umirovljenim košarkašem Dinom Rađom, s kojim je danas povezan dvostrukim kumstvom. Naime, Rađa se u kolovozu 2001. godine oženio za Viktoriju Đonlić, svoju današnju suprugu, a Grašo je privukao popriličnu pažnju.

Viktorija i Dino su se vjenčali na brodu u jednom zaljevu kod otoka Korčule, a Petar Grašo, njihov kum došao je u bijeloj košulji bez rukava. Ubrzo su krenule priče o njihovom navodnom romantičnom odnosu.

“Ja sam ih navodno ‘uhvatila’ i završila na psihijatriji”

“Najsmješnije je bilo to u trenutcima kad je bio taj jedan trač da smo on i ja u nekoj vezi, najviše što smo se svađali je bilo, da je to istina, tko bi bio mama, a tko tata i to su bile najveće svađe. Ljudi su oko nas plakali od smijeha”, prisjetio se Grašo za InMagazin, koji je s kumom snimio i zajedničku pjesmu ”Nisam više ja sa njom”. Podsjetimo, Rađa je kumstvo popularnom pjevaču uzvratio kad se Grašo oženio s Hanom Huljić.

Svojedobno je o ovom traču progovorila i Viktorija Rađa. Ona je u podcastu ‘Ajmo iskreno s Dorijanom Klarićem’ ispričala kako je to ona proživjela, a prisjetila se i kako se proširila priča o tome da je ona završila na psihijatriji kada je doznala za sve.

“Suludi su ti tračevi. I ovo s Dinom i Petrom kad je izašlo, rekla sam, ja bih tome tko je izmislio taj trač poljubila ruku jer nam je toliko uveselilo život…Ja sam ih navodno ‘uhvatila’ i završila na psihijatriji, završila sam u bolnici i rodila zbog šoka, jer sam tad bila trudna s drugim djetetom, s Nikom. Ja sam stvarno tad bila trudna i kad je došao taj trač do nas, ja sam stvarno 27. veljače rodila Niku, i to zbog Petra Graše”, ispričala je Viktorija u podcastu. Kako su se cijelo vrijeme smijali na račun ove teme, u jednom trenutku joj je pukao vodenjak.

“Petar Grašo je kriv što sam tad rodila jer smo se toliko rugali, on se toliko zezao da sam se ja smijala i meni je pukao vodenjak od smijeha. Kada sam došla u bolnici liječnik mi je potvrdio da mi je vodenjak pukao od smijeha. U Petrovoj bolnici, dva dana nakon poroda, stojim na prozoru i gledam grupu paparazza ispod, a istodobno u Splitu ispred psihijatrije druga grupa paparazza čeka kad ću izaći!” prisjetila se Viktorija.