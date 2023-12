Pet od deset najslušanijih pjesama u Hrvatskoj izvodi Prijovićka, nigdje hrvatskog izvođača

Autor: Barbara Grgić

Prema Billboardovoj top ljestvici najslušanijih pjesama u Hrvatskoj, Aleksandra Prijović je i dalje na samom vrhu. Štoviše, ne samo da je na samom vrhu nego je pet njenih pjesama od deset najslušanijih u našoj zemlji.

Pjesma “Dam, dam, dam” s posljednjeg albuma srpske pjevačice tjednima je na samom tronu, a s istog vrha se još uvijek ne planira maknuti.

Bizaran skandal iz Opatije nije odmogao Desingerici

Druga najslušanija pjesma po Billboardu je “Ccokolada” koju izvodi Designerica, srpski traper koji je nedavno u Opatiji bajnoj, biseru sjajnom, svoju publiku tukao tenisicom po glavi.

Što je još bizarnije, publika je sama to tražila.









Treća pjesma na ljestvici je također Prijovićkin hit, “Devet života”. Nakon srpske princeze i trapera, na Billboardovoj ljestvici svoje su mjesto našle stare božićne hit pjesme, poput “All I Want For Christmas Is You”, koju izvodi Mariah Carey, a trenutno se nalazi na četvrtom mjestu te “Last Christmas”, koja je odmah mjesto do.

Prijović s pet pjesama u deset najslušanijih

Kako smo već spomenu, Aleksandra Prijović izvodi pet od deset najslušanijih pjesama u Hrvatskoj.

Na šestom mjestu Billboardove ljestvice nalazi se njena “Sve po starom”, dok je na sedmom mjestu “Ja sam odlično”. Aleksandrina pjesma “Psiho” nalazi se na devetom mjestu Billboard ljestvice najslušanijih pjesama u Hrvatskoj.