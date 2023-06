Pernar šokiran: ‘Počeli su davati nagradu za ženu godine trans ženama’

Autor: Dnevno.hr/ T.Š.

Bivši saborski zastupnik Ivan Pernar, nedavno je uznemirio dio javnosti svojom objavom u kojoj je opisao kako smatra da žene iskazuju nepoštovanje prema muškarcu ukoliko ga traže da opere suđe.

No, na toj objavi nije stao. Osvrnuo se na komentare koji su uslijedili nakon njegove prve objave, o čemu smo ranije pisali, ali i dodatno pojasnio svoje stajalište.

O ‘tetkastim’ muškarcima i ženi godine

“Čitam komentare i mogu vam reći da su mnoge žene vrlo razumne i da im je sve jasno, ali nažalost, takve žene ne mogu dobit medijski prostor. On je rezerviran za one koje su u klimakteriju, muškobanjaste, izgledaju ko smrt, i nikad nisu imale muža niti djece. Samo takve (koje nisu ni za kupus gaziti) su pozvane da govore u ime žena, čak su u zadnje vrijeme počeli davati nagradu za ženu godine trans ženama. Takve su manje više sve koje me napadaju, a u pravilu ih podržavaju tetkasti muškarci”, napisao je Pernar u jednoj od posljednjih objava.





“Bože mili koliko papučara ima u Hrvatskoj, nije čudo da su žene ogorčene jer fali pravih muškaraca” i “Nijedna žena ne želi biti s papkom, a ako i je, prevarit će ga ili ostaviti prvog prilikom. Bježite od spužve kao vrag od tamjana! Bolje vam je učit na tuđim greškama nego da vam se dogodi što i meni!”, objave su kojima je dodatno ‘užario’ društvene mreže.

“Znao sam da će izaći iz ljudi ono iznutra”

Ipak, Pernar je u jednoj od objava pojasnio koji je bio cilj njegove prve objave, ali i onih koje su uslijedile.

“Piše mi žena jedna da se dva dana već smije čitajući moje objave i da su komentari show program. I to je zapravo bio jedan od razloga pokretanja te teme, znao sam da će izaći iz ljudi ono iznutra, da će ljudi reći ono što potiskuju u sebi i o čemu inače ne govore.

Nisam naivan, znao sam da će bit HAHA emotikon, ali to mi je i želja bila, da malo razvedrim ljude, makar se smijali i na moj račun. Dio ljudi to kuži, a dio misle da je sve za ozbiljno i onako iščuđava se ko pura dreku.

Ako ništa drugo, barem sam se riješio 30-ak ljudi bez smisla za humor s profila, ali šećer na kraju, iliti tortica je bila da sam mobilizirao onu Saranavku i Borićku protiv sebe, to mi je bio ‘hepi end'”; poručio je Pernar.