PECO JOJ JE GOVORIO DA JE NAJSRETNIJA U APOTECI: Irena Pecotić oduševila objavom u kojoj se zahvalila svima

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Supruga Marka Pecotića Pece, Irena Pecotić, oduševila je najnovijom objavom putem Insta Storyja u kojoj se s čašom vina u ruci zahvalila svima na podršci.

Irena je to učinila dan nakon što je pokazala kako će kroz životni brodolom proći uzdignute glave. Nakon treninga, s osmijehom na licu, Irena je poručila: “Počela je liga, a kad trčiš bole te jedino noge, sve drugo liječiš”, poručila je Irena uz naznaku da to neće biti jedina inspirativnavobjava koju će putem Insta Storyja podijeliti sa svojim pratiteljima. !1/5″, stoji uz objavu na kojoj se vidi da je baterije otišla napuniti, a negativnu energiju, ukoliko postoji, izbaciti dobrim treningom.

Podsjetimo, za razliku od Marka i Silvie, koji su zatvorili svoje Instagram profile kako bi dozirali negativne kritike koje im upućuju korisnici društvenih mreža, Irena je odlučila svoj profil ostaviti onakvim kakav je bio, uključujući fotografije i videe sa svojim suprugom od kojeg se razvodi nakon 17 godina braka pa je tako postala ‘prava zvijezda Instagrama’ čiji broj pratitelja rapidno raste.





I ranije je ova simpatična farmaceutkinja privlačila pažnju svojim Instagram profilom koji obiluje dobrim outfitima, o čemu je progovorila za Stil, a tada se dotakla i svog supruga. Otkrila je da se znao našaliti da je ‘najsretnija u apoteci’. Naime, Irena radi kao voditeljica u jednoj ljekarni, a primijećeno je da je jednu stvar na Instagramu ipak promijenila.

“Sam svoj majstor”

Tada je otkriveno i da joj je u opisu Instagram profila stajalo “Pecina žena”, što na njenom profilu više ne vidimo, kao i da je svog supruga istaknula zaslužnim za njenu promjenu zdravih životnih navika i tjelovježbu s kojom je započela, a njemu za ljubav, kazala je prije svega nekoliko mjeseci, istrčala je Split polumaraton.

“Definitivno sam početnik po pitanju zdravih životnih navika i tjelovježbe. Sve do pandemije, cijelog sam života bila mršavica, a onda su stres i pritisak na ljekarne učinili svoje. Pokrenula sam se odmah, i to zahvaljujući Instagramu i suprugu. Uz njega sam počela trčati i njemu za ljubav ove godine istrčala Split polumaraton, za koji mislim da me više neće vidjeti, kroz smijeh je tada rekla simpatična magistra Irena.

Za kraj je upitana stilizira li i supruga. “Ne! Suprug se oblači sam. Kad nešto iskombinira, zna pitati što ja mislim, ali u pravilu je sam svoj majstor “, zaključila je Irena.