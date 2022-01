PAO S 20 METARA VISINE I POLOMIO SE: Hrvatski pjevač doživio tešku nesreću na Cipru, spašavali su ga gliserom!

Autor: Š. P.

Kandidat nekoliko domaćih glazbenih reality showova kao što su “Hrvatska traži zvijezdu” i “X Factor Adria”, Leo Pavlačić aka Leone Pavlashian, doživio je tešku nesreću na Cipru te se oporavlja u bolnici.

Slučajno je, naime, pao s visine od 20 metara. Slomio je kuk i ruku, a o svemu je detaljno progovorio u videu iz bolničkog kreveta objavljenom na Instagramu.

“Živ sam i van svake životne opasnosti… Išao sam na stijene vidjeti špilje koje se nalaze u moru i odlučio sam tamo napraviti fotografiju. I da nije bilo do fotografije, sigurno bih tamo sjeo, pojeo sendvič i pogledao zalazak sunca, mjesto je stvarno predivno”, započeo je Leo.

“Probao sam prije nogama i sve je djelovalo stabilno i da mogu sjesti na stijenu, no kako sam ja sjeo, stijena se okrhnula. Visina je bila oko 20 metara, što su mi rekli kasnije”, ispričao je u videu.









“Na pola puta, nekih deset metara sam pao, odnosno doskočio s nogama, a pretpostavljam da sam tada slomio kuk. To me je odbacilo u plićak, dakle još deset metara. Stvarno ne znam kako sam ostao živ jer je doslovno 30 centimetara vode”, objasnio je Pavlačić.

Hitna je, kaže, brzo došla, ali mu nisu mogli pristupiti zbog velike visine. Zbog toga je u vodi proveo oko sat i pol vremena.

“Kada sam mislio da više neću moći izdržati, stigao je gliser, no i tu je nastao problem jer sam ja bio u plićaku, a područje je stjenovito pa nisu mogli doći do mene. Na sreću, pao sam s ruksakom pa sam nekako uspio doplutati do njih. Izvukli su me i prebacili u bolnicu”, rekao je.

“Ponovno sam rođen i počinjem brojati godine od 02. siječnja 2022. godine. Sve će se vratiti u normalu, i noga i ruka. Ostat će samo ovaj ožiljak pa ću izgledati kao da sam pobjegao iz zatvora, ali i to je u redu”, zaključio je Leo.