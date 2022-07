Pale prve kritike na novu pjesmu Elle Dvornik: ‘Osim što je očita kopija Hypnotize, stvar nije loša’

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Tako Ella u refrenu repa: ”Suki, Suki, Suki, priđi mi, ove vlažne tangice skini mi, samo ruke dolje klize mi, želim te u sebi, to vide svi. Suki, Suki, Suki, priđi mi, ove vlažne tangice skini mi, zgrabi me za kosu, povuci me, upali cam i snimaj, opusti se”, repa Ella Dvornik u svojoj novoj pjesmi “Kurvanje”.

Trač Nevena Ciganovića o njenom povratku u glazbene vode, čini se da se obistinjuje. Naime, nakon šuškanja o mogućem povratku u glazbene vode, Ella je izbavila duet kojeg je snimila sa srpskim reperom Filipom Arsenijevićem, poznatim pod umjetničkim imenom Surreal.

Ella je na svom Instagramu otkrila kako je pjesmu snimila iz gušta i da ćemo ju teško opet vidjeti na pozornici. No, nikad ne reci nikad.





Eksplicitna pjesma već je izazvala cijeli niz reakcija – od prvotnog oduševljenja ovom izletu u glazbene vode, do prvih kritika. Naime, Ellin duet forumaši su usporedili s poznatom pjesmom Hypnotize The Notorious B.I.G.-a, iako su ustvrdili da “stvar nije loša”.

Iako u ovom trenutku nema apsolutno nikakve potvrde da je riječ o plagijatu, kako neki pišu, poslušajte obje pjesme i pokušajte usporediti ove dvije pjesme. Primjećujete li sličnost?