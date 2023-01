‘PALA SAM NA NJEGA, KRV MI JE PROCURILA NA NOS!’ Hanka Paldum otvorila dušu: ‘Improvizirali smo život’

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Kraljica sevdaha Hanka Paldum prisjetila se bolnih životnih trenutaka, oca, majke i brata koji su bili protiv toga da se bavi pjevanjem, ali i ratnih vremena i pokušaja odlaska iz ratom zahvaćenog Sarajeva i otkrila dosad nepoznate detalje iz privatnog života..

U razgovoru za Glamblam.ba progovorila je o teškim životnim trenucima. Počela je od toga kako je htjela biti učiteljica, glumica ili frizerka, no otac ju nije htio podržati. “Ti da radiš po tuđim glavama, neka tebi rade frizure“, govorio je. Nažalost, nije dočekao vidjeti kako mu kći postaje velika glazbena diva. Preminuo je kad je upisala srednju školu.

“Tata nije ležao u svojoj sobi, pomislila sam da je u bolnici”

“Jako sam patila i plakala, bili smo silno povezani. Kad sam došla iz škole, vidjela sam puno obuće u hodniku i ništa mi nije bilo jasno. Tata nije ležao u svojoj sobi, pa sam pomislila da je u bolnici, jer je bio bolestan. Mama mi je pokazala da leži u drugoj sobi prekriven bijelim prekrivačem. Pala sam na njega, plakala toliko da mi je krv procurila na nos. Bila sam premlada, emocije su bile jake, promjene u meni također. Koji dan kasnije pomislila sam kako ću pjevati kad moram žalovati. Ljubav prema pjesmi bila je jaka, bez obzira na silnu patnju za ocem”, ispričala je Hanka.





Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Hanka Paldum (@hankapaldum_official)

“Kad žena ode u pjevačice, ode u sve što ne valja”

Nakon smrti oca, kriomice je nastavila odlaziti na probe, jer je, kaže, njen stariji brat bio još stroži od oca, a ni majka ju nije podržavala, iako su lakše živjele od njenog rada. “Sine, kad žena ode u pjevačice, ode u sve što ne valja”, govorila joj je.

S vremenom je majka ipak nekako prihvatila njenu glazbenu karijeru, no bila je, kaže Hanka, njen veliki kritičar. “Usmjeravala bi me savjetima, ali uvijek strogo, ‘da ne bi slučajno okaljala obraz‘, rekla je pjevačica, a onda se prisjetila 1986. godine i prve nagrade publike i žirija koju je osvojila na festivalu u Vogošći s pjesmom “Vjetrovi tuge”. Naime, u publici je bila i njena majka. Sjedila je u prvom redu i sve mirno gledala.









Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Hanka Paldum (@hankapaldum_official)







“Pitala sam je kako je mogla biti mirna, a ona kaže: ‘Ne znaš ti što se u meni događalo, kako mi je bilo u srcu. Ne mogu ja sebi dozvoliti da plješćem javno svom djetetu‘. Bila je stroga, imala je kočnice, nikad nije pokazivala emocije, ushićenost”, prisjetila se Hanka.

“Preživljavali smo bez vode, hrane, pliva, drva struje”

Prisjetila se kako joj je bilo teško i kada je u vrijeme rata ostala u blokiranom Sarajevu.

“Profesor Nijaz Duraković pitao me zašto ne odem s djecom, a mi smo mislili da će kratko trajati, da će međunarodna zajednica to zaustaviti. Preživljavali smo bez vode, hrane, plina, drva, struje. Improvizirali smo život, a svaki izlazak iz kuće pa i boravak u njoj prijetio je smrću”, otkrila je pjevačica i dodala kako joj je upravo Duraković osigurao siguran prijevoz do zračne luke, no kada je tamo stigla s djecom i majkom, nisu ih pustili u avion. Vojska je tad već zauzela zračnu luku te su se morali vratiti kući.

Prvi poslijeratni nastup u Zagrebu imala je 1996. u dvorani “Vatroslav Lisinski” i s velikom nostalgijom ga se sjeća. “Još ga pamtim, nisam se suzdržavala, plakala sam na pozornici. Osjetila je publika ogromnu količinu emocija sa scene, a i ja njihovu”, prisjetila se.