‘PA NISU SRBI IZMISLILI NASILJE’ Ceca žestoko odbrusila na pitanje o promicanju nasilja u balkanskim pjesmama

Autor: T. Š.

“Od modrica tvojih plava sam ja, plava ko oči gusara”, “Nikad nećeš biti kao moja mati”, “Gazi me”, “Baci me kao đubre pred vrata, baci me sa petog sprata”,”Ubit ću se mala jer tebe volim”, “Tvoje oko sad je modro”, “Na tebe ću rado potrošiti zrno”, samo su dio uznemirujućih stihova koji govore o nasilju nad ženama, skrenula je na to pažnju svojim radom Ana Ninković, studentica Fakulteta dramskih umjestnosti u Beogradu.

Njen video koji je koristila u svom viralnom ispitu podigao je veliku buru u javnosti. Neki njen rad osuđuju, dok ga drugi hvale, a sama Ninković je iznenađena razvojem situacijue.

“Svako fizičko nasilje popraćeno je psihičkim, kada je žena uvjerava da je zaslužila, izazvala; nasilnik radi na tome da žena postane ovisna o njemu i da se njeno samopouzdanje uništi”, citira studentica Žensku solidarnost na početku svoj videa, koji je ubrzo postao viralan.

Studentica je u radu koristila pjesme poznatih izvođača, među inima i pjesme Svetlane Cece Ražnatović, Lepe Brene, Idola, Đorđa Balaševića te Zdravka Čolića. Na popisu se našla i pjesma Daleke obale.

“Ovo nije ništa osobno, ne mislim da dobar dio izvođača promovira nasilje, niti sam to nigdje napisala, nije mi bila namjera da ih ocrnim, već da se prikaže na jednom mjestu, a reakcije i tumačenje su na onome tko to gleda”, opisala je Ninković svoj rad za N1, a u radu je obrazložila kako je pokušala “napraviti pregled domaćih i regionalnih (ex-Yu) pjesama u čijim tekstovima dominiraju motivi ženskog poniženja kao ultimativnog dokaza ljubavi prema partneru, odnosno muškog nasilja prema ženama u kontekstu partnerstva ili obitelji”.

Svetlanu Ceu Ražnatović novinari su pitali za mišljenje o ovom radu, gdje se spominju i njene pjesme. “Pa nisu Srbi izmislili nasilje!”, burno je reagirala te dodala da u takvim pjesmama može biti riječ o metafori. “Kao da niste išli u školu!” dobacila je novinarima.









Podsjetimo, naša pjevačica Severina prije nekoliko je godina objavila spot za pjesmu “Muškarcu samo treba kurva”. Riječ je bila o šokantnom videu u kojemu se Severina pojavljuje s masnicama na licu, dok joj krv curi iz nosa. Pjesma je to o naivnoj sanjarki, zlostavljanoj ženi čija je bol opjevana u pjesmi.

Pjevačica je više puta naglasila da joj je pjesma ‘Muškarcu samo treba kurva’ jedna od najdražih na spomenutom albumu, a napisao ju je Goran Bregović. Seve je pjesmu posvetila svim ženama koje su bile zlostavljane, razočarane i onima koje su imale neke svoje tuge, ali i “muškarcima koji to nisu”, svojevremeno je objasnila.