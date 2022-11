‘PA ČEKAJ MALO, ROĐO, TO JE MOJA PJESMA!’ Daniel Popović se žestoko obrušio na popularnog pjevača, nije jedini!

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Pjevač Daniel Popović domaćoj javnosti nedavno je privukao pažnju pojavljivanjem u showu “Ženim sina?”, a sada je privukao pažnju regije i to nakon optužbi za plagiranje njegovih pjesama.

Popović je za srpske medije ustvrdio kako je od njegovog singla “Što sam ti, srećo, kriv” iz 1989. godine, popularni srpski pjevač Željko Joksimović iskoristio melodiju i iskoristio za svoj hit “Djevojka sa polja zelenih“.





“Da se razumijemo, nisam bio dovoljno prisutan u medijima, zbog toga sam i dolazio u situacije da kolege “pozajmljuju” moje pjesme, a ne potpišu me kao autora. Recimo, moja pjesma iz 1989. godine “Što sam ti, srećo, kriv” poslužila je kao inspiracija mom kolegi Željku Joksimoviću za “Djevojku sa polja zelenih”. Meni je to čast, ali volio bih da me je potpisao kao koautora. Ispod te pjesme kao autor muzike stoji potpisan on, Željko Joksimović i kada to vidim, pomislim: “Pa čekaj malo, rođo, to je moja pjesma!” izjavio je Popović, a potom stao nizati ostale optužbe.

“Crnogorska grupa No name i njihova eurovizijska pjesma “Zauvijek moja” u osnovi je moja pjesma “Ja ne znam živjeti bez ljubavi“, dodaj je Popović.

Daniel Alilabić koji je pjevao pjesmu “Zauvijek moja” rekao je da je Popovićeva izjava najveća glupost koju je čuo u životu.

“Kao prvo, ja i ne znam koja je ta pjesma tog Daniela Popovića, to je jedna stvar, a druga stvar je to što pjesma nije plagijat. Da je plagijat bilo koje pjesme, ne bi se mogla nikada pojaviti na Euroviziji. Tako da je to glupost”; kazao je Alilabić, kojega je Popovićeva optužba poprilično razljutila. Željko Joksimović još nije odgovorio na Popovićeve optužbe, no čeka se reakcija.









Inače, Joksimović je ranije bio optužen za plagiranje pjesama. 2004. godine Alikan Samedov, azerbajdžanski instrumentalist, optužio je Joksimovića da mu je ukrao melodiju za svoju pjesmu “Lane moje“. Kako se s tom pjesmom natjecao na Euroviziji, detaljno je sve provjereno, a Joksimović se mogao natjecati jer je bila riječ o tri takta. No, da je bio jedan takt više, Joksimović bi bio diskvalificiran.

Nešto kasnije, 2012. godine Joksimović je ponovno bio na Euroviziji i to s pjesmom “Nije ljubav stvar“. Tada se povela rasprava o dijelu kompozicije koji je slušatelje posjetio na pjesmu “Paradise” grupe Coldplay.