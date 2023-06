Oženio se Josip Juranović: ‘Privukla me njezina dobrota! Jednostavno, najbolja za mene’

Autor: Dnevno.hr/ T.Š.

Hrvatski reprezentativac Josip Juranović (27) ove je subote izrekao sudbonosno ‘da’ svojoj dugogodišnjoj djevojci Lani Miholjević.

Josipov prijatelj Dragan Juranović, također nogometaš koji igra za Zrinjski Mostar, objavio je nekoliko fotografija s intimne ceremonije.

Lana je za o u svečanu prigodu odabrala kraću vjenčanicu te je imala raspuštenu, blago valovitu kosu, dok je Josip odabrao klasično crno odijelo.





Inače, par se prije nekoliko godina upoznao u Splitu dok je Juranović igrao za Hajduk, a Lana bila studentica. Zaruke su pale u svibnju prošle godine, a proslavili su i Laninu diplomu.

Juranović je prije nešto manje od godinu dana u razgovoru za Story govorio o svojoj vezi s Lanom i kako su se upoznali, a tom prilikom otkrio je i kakve životne vrijednosti njeguje.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Josip Juranovic (@jurki17)









“Obitelj, poštenje i biti dobar čovjek – to su vrijednosti u životu! Na novac gledam tako da mojoj obitelji i budućoj ženi i djeci ne fali ništa, mislim da svatko tko radi razmišlja na taj način”, poručio je tada te otkrio kako ga je zaručnica Lana osvojila dobrotom.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu.





Objavu dijeli Josip Juranovic (@jurki17)

“Upoznao sam je preko zajedničkog prijatelja prije pet godina. A prije dvije i pol godine ušli smo u vezu, i zaručili se. Mislim da je to lijepo i kvalitetno. Privukla me njezina dobrota. To što ima cilj završiti fakultet, i ne ostavlja ništa drugima da naprave umjesto nje. Jednostavno, za mene najbolja”, zaključio je Juranović.