OVO RAZDOBLJE ŽIVOTA BIH NAJRADIJE ZABORAVIO: Miroslav Škoro progovorio o bolnoj temi

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Nakon što je osnovao stranku Domovinski pokret te se kandidirao za predsjednika Republike Hrvatske i gradonačelnika Zagreba, Miroslav Škoro napustio je politiku i vratio onomu što ga ispunjava – glazbi.

Na tradicionalnom humanitarnom koncertu ”Želim život” Zaklade Ane Rukavine i Nove TV ove godine Škoro će nastupiti uz Prljavo kazalište i Gibonnija.

Za In magazin komentirao je nadolazeći koncert, ali i svoj izlet u politiku.





”Čast mi je biti tu i s druge strane da nakon jednog dugog razdoblja u kojem sam bio, a to razdoblje se može najbolje nazvati ‘šta ti je to trebalo?’, ponovo se vraćam svom poslu i u tom poslu uživam, volim ga i to je najbolji posao na svijetu”, rekao je Miroslav Škoro i dodao da, iako se nerado sjeća izleta u politiku, sve bi opet ponovio iz jednog razloga.

”Ja mislim da kada bi mogao i trebao sto puta bi to napravio ponovo iz jednostavnog razloga što mislim da smo bacili jednu jako dobru ciglu u jednu učmalu baru i napravili smo jako puno valova i dogodile su se neke stvari”, istaknuo je.