OVO NIJE PRVI PUT: Kraljevska obitelj oglasila se prvi put nakon Harryjevih izjava, čini se da nimalo ne misli na Kate!

Nekoliko sati nakon što su emitirana čak dva intervjua koja je princ Harry dao televiziji u Ujedinjenom Kraljevstu i SAD-u, a uoči intevjua koji se očekuje večeras na RTL-u, oglasila se kraljevska obitelj.

Iako se putem društvenih mreža nisu oglašavali oko Harryjevih izjava, prekinuli su šutnju kako bi uputili čestitke Kate Middleton koja danas slavi 41. rođendan.

“Danas želimo princezi od Walesa sretan rođendan!”, poručila je kraljevska obitelj uz sliku princeze Kate.

🎂 Wishing The Princess of Wales a very Happy Birthday today! pic.twitter.com/IXfc9LItG9

— The Royal Family (@RoyalFamily) January 9, 2023