OVO JE ROĐENDANSKI POKLON ‘SRPSKOG KRALJA BAKRA’ SEVERINI? Tko je mogao pretpostaviti ovakav rasplet!

Uoči proslave Severininog pedesetog rođendan pretpostavljalo se da pjevačici rođendansko jutro neće proći u veselju jer se taj dan trebala pojaviti na sudu u Zagrebu, no RTL-ov Exkluziv doznaje iz odvjetničkih krugova da se na sudu ipak nije pojavila.

Kako se navodi u emisiji, Severinin bivši partner Milan Popović, poznatiji kao ‘srpski kralj bakra’, navodno je povukao tužbu što su neki interpretirali kao rođendanski poklon Severini.

Podsjetimo, pjevačica je na Dan žena objavila da je primila tužbu od svog bivšeg partnera , zbog čega se morala pojaviti u jutarnjim satima na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu na svoj rođendan.

“Kakva krasna čestitka za Dan žena… Zovu me za rođendan, predivno. Rekao bi čovjek da pravna država funkcionira… prezime su pogriješili… Ovakvih imam preko sto. To mora da je ljubav. Sretan vam Dan žena”, napisala je tada uz fotografiju sudskog poziva.

Na onome što je vidljivo u objavi kao okrivljenik u dokumentu je naveden i Dario Budimir, Severinin odvjetnik, a kao kazneno djelo vidljivo je da se navodi članak 149. stavak 1. Kaznenog zakona koji glasi:

“Tko pred drugim za nekoga iznese ili pronese neistinitu činjeničnu tvrdnju koja može škoditi njegovoj časti ili ugledu, znajući da je neistinita, kaznit će se novčanom kaznom do tristo šezdeset dnevnih iznosa.”

Severina je proslavila svoj pedeseti rođendan pod nazivom ‘Od sumraka do zore’ u zagrebačkom klubu Mint uz brojne prijatelje. Slavilo se do ranih jutarnjih sati, a prema dojmovima nakon proslave, bila je to proslava prepuna emocija.