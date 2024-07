Ovo je kuća srpskog redatelja u Herceg Novom: Željeznička stanica postala hotel s restoranima

Najpoznatiji srpski redatelj, Emir Kusturica, pridružio se brojnim poznatim osobama koje su se odlučile baviti turizmom. Za tu svrhu, Kusturica je svoj obiteljski dom u Herceg Novom pretvorio u impresivan kompleks s dva restorana i manjim hotelom.

Smješten u dijelu grada poznatom kao Škver, Kusturičin lokal odiše svjetskim standardima uređenja, a najzanimljiviji detalji su motivi iz njegovog filma “Dom za vješanje”. Nekadašnja željeznička stanica sada je mali hotel, udaljen svega deset metara od mora, s terasom koja pruža pogled na veliku luku u Herceg Novom.

Iako je ranije često boravio u Boki kotorskoj, Kusturica danas rijetko posjećuje ovaj dio Crne Gore. Poslovne obaveze oko restorana povjerio je prijatelju koji sada vodi posao. Lokalni izvor je za Blic otkrio kako je redatelj ranije često dolazio.

“Gosti dolaze u nadi da će sresti Kusturicu”

“Emir je ranije češće dolazio, ili smo ga bar češće viđali. Sada ga dugo nismo vidjeli, vjerojatno dođe na kratko, obiđe sve i vrati se u Beograd”, rekao je izvor i dodao kako je redatelj nedavno otvorio još jedan restoran pored postojećeg. “Lijepo je, sve je novo, ali najbitnije je da ima ljudi. Neki dolaze zbog prekrasnog pogleda s ‘Skvera’ prema moru, a neki u nadi da će sresti Kusturicu”, rekao je izvor.

Podsjetimo, poznati voditelj i urednik Aleksandar Stanković otkrio je kako bi ponovo volio ugostiti Kusturicu, iako mu je prethodni intervju prekinuo i izbacio ga iz kuće. “On je prekinuo intervju u afektu, nije to bilo smišljeno, niti sam ja smišljeno provocirao”, započeo je Stanković za Jutarnji.

“Nije dobro podnio pitanje o tome da je, dok je Sarajevo gorjelo, on bio s nekim sumnjivim tipovima od kojih je dobivao novac. Ja sam bio u njegovoj kući, pa je on to doživio kao loše ponašanje. Izbacio nas je, dobro da batina nismo dobili. Rekao je jednog dana će te netko prebiti ako ovako nastaviš”, prepričao je Stanković incident.

Podsjetimo, spomenuti incident dogodio se 2009. godine kada je Stanković s ekipom HRT-a otišao u Mokru Goru kako bi napravio intervju s redateljem Kusturicom. No, već nakon 20-ak minuta snimljenog razgovora, Kusturica je prekinuo snimanje jer ga je Stanković iznervirao pitanjima vezanim za Slobodana Miloševića poput onoga “zašto je pio viski s Miloševićem dok se nekoliko kilometara istočnije događao genocid”.