OVO ĆE MNOGE ŠOKIRATI! Glumica koja je utjelovila Baby u Prljavom plesu danas ima 62 godine i znatno se promijenila

Autor: Dnevno.hr/T. Š.

Glumica Jennifer Grey, koji mnogi pamte po ulozi Baby Houseman u filmu Prljavi ples, danas ima 62 godine, a za magazin People, progovorila je o operaciji nosa kojoj se podvrgnula krajem devedesetih, a koja ju je učinili gotovo neprepoznatljivom.

Naime glumica je imala dvije operacije nosa, koje su znatno utjecale na njen izgled, a i sama je priznala kako je zbog te promjene preko noći izgubila identitet, ali i karijeru.

Prisjetila se svog prvog izlaska nedugo nakon operacije. Bila je to filmska premijera na kojoj ju slavni glumac Michael Douglas nije prepoznao uopće prepoznao.

View this post on Instagram A post shared by Jennifer Grey (@jennifer_grey)

“To mi je bio prvi izlazak u javnost. I to je bilo to, postajala sam nevidljiva iz dana u dan. U očima svijeta to više nisam bila ja. Potrošila sam puno energije pokušavajući shvatiti gdje sam pogriješila, zašto sam protjerana iz holivudskog kraljevstva. Preko noći sam izgubila identitet i karijeru”, rekla je 62-godišnja Jennifer.

Tvrdi kako ju je na operaciju od malih nogu nagovarala njezina majka koja je smatrala da će Jennifer puno lakše dobivati uloge ako bude izgledala kao klasična ljepotica.





View this post on Instagram A post shared by Jennifer Grey (@jennifer_grey)







“Razumijem da su bile pedesete. Razumijem da su se moji roditelji prilagodili. Shvatila sam da moraš promijeniti ime i da moraš učiniti određene stvari, i to je jednostavno normalizirano, zar ne? Ne možeš biti gej. Ne možeš biti Židov. Znaš, ne možeš izgledati kao Židov. Samo se pokušavaš uklopiti u ono što grupa misli”, ispričala je Grey.







View this post on Instagram A post shared by Jennifer Grey (@jennifer_grey)

Jennifer je u filmu Prljavi ples glumila s Patrickom Swayzejem s kojim, kaže, nije bila u dobrim odnosima. “Na isti način na koji Baby i Johnny nisu trebali biti zajedno, nismo ni mi. Po prirodi si nismo odgovarali, a činjenica da smo trebali biti prirodni spoj stvorila je napetost. Kada bih mogla, danas bih mu rekla da mi je žao što nisam mogla cijeniti i uživati u onome tko je on”, rekla je Grey.