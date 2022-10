‘OVAJ SE HVALI PEDOFILIJOM’! Sandi Pego javno prozvao ‘hejtere’ i Ciganovića: ‘Jeste li vi normalni? Užas’

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Popularni TikToker Sandi Pego, koji je osvojio simpatije javnosti nakon sudjelovanja u showu Ples sa zvijezdama, doživio je nešto što vjerojatno ni u snu nije mogao zamisliti – vijest o rođenju njegovog sinčića Iana dočekana je komentarima u kojima je prevladao govor mržnje.

Pego nije mogao ostati ravnodušan na komentare koje je čitao o sebi i supruzi Cindy Šoštarić te se podužim statusom i videom obratio onima koji šire govor mržnje, kao i onima koji to dozvoljavaju.

Uz podužu poruku, Pego je objavio i ‘screenshotove’ komentara s društvenih mreža, a među njima su se našle i one Nevena Ciganovića, najpoznatijeg društvenog kroničara u Hrvata, koji je nedavno ostavio bez angažmana u Modnom sudu na RTL-u, nakon ukidanja emisije. Uz screenshotove, TikToker se kratko osvrnuo na gnjusne komentare.





Sve to ponukalo je Pegu da se obračuna s ‘hejterima’, posebno onima koji su ‘najjači’ za tastaturom.

“Ništa me u životu ne veseli kao posljednjih 48 sati mojeg života. Žao mi je što odvajam svoje misli na neke druge teme, ali kako u posljednje vrijeme svjedočimo ružnim prizorima koje gledamo na ovim društvenim mrežama, tako se i ja moram obratiti svima jer kako kažu ‘izlaziš mi Bosančino iz paštete’, idealno je vrijeme da vam kažem nešto“, započeo je Sandi.

“Svakoga dana gledamo nasilje koje se vrši nad onim slabijima, svaki dan dobijem, vjerujte mi, masu poruka – pogledaj nečiji story, ova je pretučena, ovaj se hvali pedofilijom, ovaj maltretira ovog, ovaj pokazuje ovo! Kakvi su to ljudi što to rade? To su ljudi puni mržnje! No dobro, imamo neki utjecaj pa vrlo brzo osjete miris željeza, a nažalost i to više baš ne vrijedi pa eto brzo su vani, isti ti ljudi puni mržnje. Tvrdim vam da postoje i oni koji su gori od svih tih spomenutih, to su oni koji te ne poznaju, sjede ispred svojih ekrana i šire mržnju, ovoga puta preko komentara, ali možda već sutra isti taj bude u tramvaju baš kad je i i vaše dijete odlučilo otići popiti piće s prijateljima. Ja ih zovem tastatura ratnicima i vjerujte mi to je samo jedno, mržnja! Ja ne želim da moje dijete javno čita i ne shvaća zašto je to dopustivo. Zašto su na slobodi isti ti ljudi koji su puni mržnje? Treba samo stati na kraj ljudima, halo? Do apsolutno svakog profila se može doći i ući mu u trag ukoliko se to želi napraviti!” istaknuo je.

“Treba napraviti poseban sektor za takve jer će sutra napraviti nešto gore poput ovih monstruma koji se hvale na društvenim mrežama, poput frajera koji će pretući vašu kćer, poput maltretirane djece koja su eto sama birala gdje će se roditi, koje boje kože će biti i kojoj vjeri će pripadati! Pa nije mi jasno kako se takvim stvarima ne staje na kraj! Pa ljudi moji, imate materijala za zatvorit pola države, sve ih treba maknuti ako želite da je vaše dijete sigurno baš kako i ja želim za svoje! Mene iskreno do sada uopće to nije smetalo, ali posljednjih 48 sati razmišljam malo drugačije! Ljudi prestanite je***o širiti mržnju, pa uživajte u svojim životima, radite na sebi, imajte sretnu obitelj jer sve kreće iz kuće. Zašto trošite vrijeme na širenje mržnje? Zašto nam dajete jasno do znanja da ste nezadovoljni svojim životima? Zašto gledam toliko sličnosti s ovima koji su na kraju počinili drugima zlo? Zašto dopuštamo da takvi već sutra naprave isto?” zaključio je Pego.

Kasnije je Pego istaknuo kako dobiva poruke da ne bude ljut, no on je ustvrdio da nije ljut, već naviknut na takve komentare od malih nogu, no da od dolaska njegovog sinčića na ovaj svijet drugačije razmišlja. Ogorčen, upitao je pratitelje zašto dozvoljavaju i toleriranju govor mržnje. “Alo, šta je vama, jeste vi normalni, užas”, razočarano je govorio.