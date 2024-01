Otkriven uzrok smrti Sinéad O‘Connor, detektivi su bacili sumnju

Potvrđen je uzrok smrti irske glazbenice Sinéad O‘Connor, koja je preminula krajem srpnja prošle godine u svom stanu u Londonu. Kako prenosi Daily Mail, mrtvozornik je objavio da je glazbenica umrla prirodnom smrću.

Podsjetimo, detektivi su njezinu iznenadnu smrt smatrali sumnjivom zbog čega je zatražena autopsija te obdukcija.

Pronađena u domu u Londonu

Policiju je o smrti pjevačice obavijestila jedna žena, koja ju je pronašla bez znakova života. Ubrzo su izašli na teren, no jedino što su mogli jest proglasiti ju mrtvom.

Pjevačica je svjetsku slavu stekla 1990. obradom Princeove legendarne pjesme ‘Nothing Compares 2 U‘. Zaredali su se i ostali hitovi poput ‘This is the Day‘, ‘Thank You For Hearing Me‘ i drugih.

Irska glazbenica Sinead O’Connor preminula je u 57. godini života, 18 mjeseci nakon smrti 17-godišnjeg sina Shanea.









Njen život bio je prožet traumom koju je vukla iz ranog djetinjstva. Roditelji su se rastali kad je imala osam godina. Život s majkom, koja je poginula kad je Sinead imala 19 godina, donio joj je samo patnju i bol. S 13 se preselila ocu, no tek kada je dobila mogućnost glazbenog stvaralaštva njen život počeo je imati smisla, kariku koja ju je čvrsto držala kroz sve ono što ju je čekalo u odrasloj dobi