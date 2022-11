‘OSJEĆALA SAM SE KAO LOPOV, PREVARANT, NEMAJKA’: Nives Celzijus napala novinarka usred intervjua!

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Tema ravnopravnog roditeljstva sve je više zastupljena u javnom prostoru, a mnogi se ne libe javno reći što misle o ovoj temi. Naime, svatko ima svoje mišljenje o tome što bi ono trebalo značiti. Kao i po pitanju alimentacije, uglavnom su u prvom planu obaveze, a manje prava i njegovanje dobrih odnosa u najboljem interesu razvoja djeteta.

Kada govorimo o poznatim osobama, među onima koji su se susreli s osudom zbog načina na koji su se kao bivši supružnici dogovorili oko brige o djeci su Nives Celzijus i Dino Drpić. Pjevačica i spisateljica u svojoj je kolumni progovorila o vrlo neugodnom događaju, kada je upitana o alimentaciji za svoju djecu. Ono što je smatrala ravnopravnim, nije bilo normalno novinarki koja je ubrzo osudila odluku jedne majke.



Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Nives Celsius (@nivescelsius)

Poznato je da kada se partneri rastanu, a iza njih ostanu djeca, ukoliko ne dobiju zajedničko skrbništvo, jedan roditelj je dužan plaćati alimentaciju djeci. No, prečesto čujemo kako te obaveze brojni roditelji, u velikom dijelu, očevi, ne ispunjavaju. Nije tu obavezu jedno vrijeme ispunjavao ni Nivesin bivši suprug, no ona je čitavu situaciju vidjela potpuno drugačije te je imala puno razumijevanje za čitavu situaciju, ali tijekom jednog intervjua kojeg je davala nakon razvoda, na nju se obrušila novinarka. Nives je čitavu neugodnu situaciju opisala u kolumni za Story.

“Većinu intervjua prisno smo ćaskale, a onda me upitala za bivšeg supruga. Primate li alimentaciju? Postavila je pitanje tonom koji ne očekuje odgovor. “Ne, ne primam”, odgovorila sam primijetivši kako benevolentnost naglo mijenja u stav zločeste učiteljice. “Kako to mislite”, nastavila je nadmeno. “On trenutačno nije zaposlen i nema primanja, a ja zarađujem dovoljno da mogu biti financijski neovisna i brinuti se o djeci.” Njezin narativ postao je izrazito napadački: “Ali to nije vaš novac, to je novac vaše djece. Odakle vam pravo da vi odlučujete i odbijate novac vaše djece?”, piše Nives koja je ostala potpuno zatečena pitanjem, dok se istovremeno osjećala kao “lopov, prevarant, nemajka”.







Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Nives Celsius (@nivescelsius)









Nives nije bilo jasno zašto bi radila probleme i otežavala odnos djece i oca, umjesto da olakša situaciju, kada djeca ionako nisu osjetila nedostatak novca. Uz to, izrazito je cijenila sve ono što joj je bivši suprug pružao njoj i djeci za vrijeme dok su bili zajedno i dok su mu to mogućnosti omogućavale.

Nadalje opisuje kako se borila s tjekobnim čvorom u želucu dok se borila da suze ne krenu teći, a osjećaj potištenosti pretvorio se u bijes.

“Mrzila sam vlastitu nemoć da joj se suprotstavim, mrzila sam što me navela da branim vlastiti izbor i što sam dopustila da makar nakratko njezino mišljenje ima veću težinu od mojih odluka vođenih isključivo srcem i plemenitim pobudama.

Zastrašivalo me što upravo žena podcjenjuje ulogu žene i smatra da nemamo pravo na izbor kada je novac plod osobnog rada i truda u pitanju. Nije ni čudno što nam osporavaju tjelesni integritet i tretiraju nas kao vaginu i maternicu koja je svačija, ali najmanje naša”, smatra Nives.