OPET SE OGLASIO! Žak pregledao audicije sa Supertalenta i odabrao svog favorita: ‘Glas samo teče i balansirano izlazi van u svijet’

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Nakon što je podigao buru svojom kritikom upućenom žiriju showa Supertalent, pjevač Jacques Houdek ponovno se oglasio putem svog Facebook profila. Otkrio je da je pregledao audicije iz Supertalenta i odabrao svog favorita, a sve je detaljno objasnio.

Najprije je iskazao čuđenje reakcijama nakon njegove objave kritike, a onda je poručio da bi bilo puno bolje kad bi svi bili toliko glasni oko važnijih pitanja.

“Znači, koja se golema uzbuna digla oko moje Supertalent objave… Da smo tak glasni oko važni(ji)h pitanja za nas – gdje bi nam bio kraj! No, zahvaljujem svima koji su me shvatili, te na konstruktivnim komentarima i podršci. Hvala!”, započeo je svoju podužu objavu.





Prirodno urođeno

Od svih audicija, njegovu je pažnju najviše privukla djevojčica Farija Gaši, koja je oduševila i žiri i gledatelje svojom izvedbom velikog hita Dine Merlina za što je osvojila i zlatni gumb.Pjevač navodi kako ta djevojčica ima urođen prelijepi glas i “pjevačku inteligenciju”.

“Čisto da usporedimo, malo sam pregledao Supertalent audicije pjevača. Primjer talenta koji bi se mogao zvati supertalentom je ova djevojčica Farija. Osim urođenog prelijepog glasa, ona ima veliku sreću da je intuitivna, a ta “pjevačka inteligencija”, to intuitivno vodstvo, upravo to razdvaja ljude koji “imaju sluh i glas”, od ljudi koji imaju istinski talent. A samo istinski talent je – višedimenzionalan. Da se razumijemo, ova djevojčica ne može u ovom trenu biti svjesna niti zna što radi, jer je to sve prirodno urođeno. Ako se nastavi tako razvijati – bit će velika pjevačica. Ona to već i jest”, naveo je pjevač.

Ipak, nastavku je iskazao bojazan oko toga kome bi mogla pasti pod ruke da ju podučava pjevanju, zbog čega je uputio savjet Farijinim roditeljima.

Koliko je ona ‘u sebi, a ne ‘van sebe’!

“Dajte ju samo pogledajte, koliko je ona “u sebi”, a ne “van sebe”, kao neki, koji pokušavaju tonove “isčupati” iz sebe, a tonovi ne idu van, pa ne idu… Nema muke, nema sile, nema nasilja. Glas samo teče i balansirano izlazi van u svijet. A ako ju, ne daj Bože, pod sebe uzme netko od tzv, “vokalnih pedagoga” današnjice… jao si ga maloj. Snažno savjetujem roditeljima da puste djevojčicu na miru, neka se sama razvija, bez pomoći “stručnjaka”, jer će ju samo upropastiti. A ako baš žele, mogu i k meni s Farijom doći u vokalni studio “Gospodin Glas”. Ja ću itekako znati kako pravilno voditi ovo dijete naprijed. Za ostale – ne garantiram! Žao mi je, ali tako je…









Naime, vokalna pedagogija danas, i to sada, naravno, jako generaliziram, jer moram – je kriva. Jednostavno kriva. Na svim razinama. Takva vokalna pedagogija bježi od naturalne vrijednosti glasa, “postavljajući” glas na posve neprirodna mjesta, čime se, jasno, bježi od suštinske, prirodne fonatorne ljepote glasa…

Rezultat su razni vokalni problemi, koji su kod današnjih pjevača prisutni u većoj mjeri no ikada. Danas otprilike nitko ne pjeva sasvim prirodno i slobodno. I tako je u svim žanrovima.

No… O tome ću nekom drugom prilikom pisati više, do tada uživajte u ovoj izvedbi talentirane Farije Gaši. Prirodna, nepatvorena emocija… Sretno Farija!”, poručio je Jacques Houdek.