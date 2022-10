‘ONA VOLI TO, ONA VOLI SVAŠTA’ Reper u klinču s najpoznatijom hrvatskom po**o glumicom: ‘Djevojka me očekuje, ali ja sam s plavušom u transu’

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Hrvatski reper iz Slavonskog Broda koji već godinama živi i radi u Münchenu, 28-godišnji Moreno Vukojević objavio je spot za novu pjesmu naslova “Loši”, u kojemu je ulogu dobila i Marija Zadravec, naša najpoznatija glumica u filmovima za odrasle.

“Mala igra, mala gori, kakvo tijelo, Bože pomozi” i “Ona voli to, ona voli svašta”, repa Moreno dok se Marija izvija atraktivno odjevena.

Pjesma i video spot su snimani u Münchenu. Autor teksta je Moreno, a spot je nastao u produkciji KC Blaze.





Zadravec u Njemačkoj glumi u filmovima za odrasle. Rođena je u Čakovcu gdje se jedno vrijeme bavila ugostiteljstvom te imala svoj restoran. U Njemačku se doselila prije četiri godine i počela snimati.

“Htio sam napraviti nešto novo, postići neki novi zvuk. Mislim da sam pjesmu, odnosno video spot začinio suradnjom s Marijom Zadravec. I ona živi u Münchenu pa je do suradnje došlo vrlo jednostavno. Spotu je dala dozu „opasnosti“, smije se Moreno.

“Djevojka me očekuje, ali ja sam s plavušom u transu”

Moreno Vukojević je svojim pjesmama već privukao pozornost Hrvata u domovini i iseljeništvu, no većinom su to bile pjesme s temom života u iseljeništvu.

“Pjesma “Loši”, nastala je kao sve moje pjesme, spontano. Drago mi je što sam krenuo drugim putem, odnosno okušao se u drugačijoj tematici pjesama. Rap je nešto što me oformilo, kad me pitaju što za mene znači rap, kratko im kažem, to je od ljubavi jače! Inače za one koji ne znaju nisam ne želim samo stvarati rap zvuk. Za mene je umjetnik osoba koja može sebe izvući maksimalno u svim smjerovima žanra i ne ostati nikome dužan.Tako da od mene možete očekivati neočekivano. Inače ovu komercijalnu pjesmu je radio moj prijatelj KC Blaze produkcijski vrlo poznati producent koji je radio brojne hitove, svakako je dao pečat na još zanimljiviju suradnju u budućnosti koju će publika tek vidjeti”, rekao je Moreno.

Video spot za pjesmu “Loši” radio je mladi producent Lovro Habek s adresom u Irskoj.









“Za prave stvari trebate prave ljude koji znaju posao. Pjesma “Loši” predstavlja buntovnički život osobu koja ima osobu pored ali se zabavlja s drugom bez obzira na to što pjeva o njoj u pjesmi. To smo na kraju krajeva i oslikali u video spotu; crna djevojka me očekuje ali ja sam s plavušom u transu koliko god da mislim na crnu djevojku. Radimo punom parom na novim pjesmama tako da će biti dobrih stvari”, poručio je Moreno.