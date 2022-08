‘ONA JE PROKLETO DOBRA’ Elton John i Britney objavili duet, Spears oduševila legendarnog glazbenika i fanove

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Šest godina od svog posljednjeg albuma i devet mjeseci otkako je oslobođena očevog skrbništva koje je trajalo 13 godina, Britney Spears ima novi hit! Dugoočekivani duet naziva “Hold Me Closer” kojeg je snimila s legendarnim Eltonom Johnom već se sluša naveliko.

Svoj dio Britney je snimila u podrumskom studiju producenta Andrewa Watta na Beverly Hillsu, okružena svijećama, raznim svjetlima, klavijaturama, a sve se odvijalo pod budnim okom njenog supruga.

Elton je oduševljen njenom izvedbom te je za The Guardian izjavio da je Britney fantastično pjevala, a otkrio je i da je sve snimila u manje od dva sata. Posebno mu je to drago, jer su mnogi sumnjali u to da će se pjevačica ikad više vinuti ka glazbenom vrhu, a kako je i sam patio, dobio je posebnu želju pomoći joj da nastavi svoju sjajnu karijeru. John je inače bio njen veliki obožavatelj od prvog dana. Volio je njeno pjevanje, jednako kao i njen ples





Uoči objavljivanja dueta Britney je putem društvene mreže poručila da svaki dan pokušava biti bolja osoba i raditi ono što ju čini sretnom. “Želim biti neustrašiva kao kad sam bila mlađa”, poručila je.

“Rehabilitacija je tako divna stvar za svakoga”, kazao John. “Samo držim fige da će joj ovo vratiti samopouzdanje, da će se vratiti u studio, snimiti ploče i shvati da je prokleto dobra.”

Glazbenik je u intervjuu za The Guardian otkrio i kako je zapravo njegov suprug, David Furnish, predloži duet s Britney. “Ona je doista ikona, jedna od najvećih pop zvijezda svih vremena i zvuči nevjerojatno u ovoj pjesmi. Jako je volim i oduševljen sam onim što smo zajedno stvorili”, dodao je Elton John.