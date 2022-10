OLIVEROVO IME NOSI U BEOGRAD! Nije htio tamo pjevati, ali Grašo mu posvećuje nastup u Srbiji

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Petar Grašo u studenom nastupa u Beogradu, a tim povodom otkrio je što posjetitelji mogu očekivati i iznenadio čitavu regiju. Naime, Grašo je najavio kako će dio nastupa biti posvećen njegovom velikom prijatelju i legendarnom glazbeniku Oliveru Dragojeviću.

“S Oliverom sam bio jako blizak, on je cijelog mog života bio tu. Poznavao me je od četvrte godine, u šesnaestoj sam napisao svoju prvu pjesmu, koja je, stjecajem okolnosti, zahvaljujući mom ocu, otišla upravo u Oliverove ruke. Kada je čuo što sam napravio, pozvao me je i rekao da će sve numere koje sam napisao, on otpjevati. Taj trenutak je bio presudan za moju karijeru i život, jer je upravo Oliver odredio moj životni put. Do kraja smo ostali dobri prijatelji”, navodi Grašo u najavi koncerta koju prenose srpski mediji.

Specijalni opus vjernoj beogradskoj publici

U sjećanje na velikog prijatelja, Grašo je najavio da će beogradska publika imati prilike čuti neke od najpopularnijih Oliverovih pjesama. “Znam da je Oliver bio i ostao jedan od pjevača čije se pjesme rado slušaju u Srbiji. Zato sam odlučio da svoju vjernu beogradsku publiku obradujem specijalnim opusom u njegovu čast, da ga se sjetimo na najljepši način”, dodao je pjevač.





“Da nastupam u Srbiji? Znam da moje kolege to rade samo zbog novca”

Ne bi tu bilo ništa sporno, da nije poznato kako Oliver Dragojević nikad nije htio pjevati u Beogradu. “Da nastupim u Srbiji, izdao bih svoje principe i stavove. Znam da moje kolege to rade samo zbog novca, a mene ni to ne zanima. Ostajem pri svome stavu, i ne vidim tu ništa neobično ili čudno. Dolazili su razni menadžeri, nudili sile novca, ne smijem ni reći kolike su to cifre, ali sve sam odbio.

Imam princip. Nema to veze s politikom ili političarima. Imam svoj stav od početka raspada Jugoslavije i neću ga se odreći. Dolazi publika iz Srbije na moje koncerte u Hercegovinu, Sloveniju, bili su u Sarajevu prije nekoliko godina, dolaze u Hrvatsku. Srećem te ljude i ispričamo se, fotografiramo se. U Srbiji imam publiku, ali oni me mogu doći slušati bilo gdje, tako da nema razloga za brigu”, govorio je Oliver za života.

Ova vijest podigla je veliku buru u javnosti, a mnogi prozivaju Grašu da iskorištava pokojnog Olivera Dragojevića u vlastitu promociju i radi zarade.

“Otkud mu pravo gaziti nečiju želju, supruga i djeca to trebaju zabraniti, papčino nisi ti ni do koljea Oliveru”,”Kaže da su bili prijatelji, zašto ga onda ne poštuje?”, “On bi se provukao na njegovo ime”, “Odakle mu pravo?”, “A mislim ko je tu lud. Ako čovjek nije htio pjevati u Beogradu poštuj to”, “Grašo ostavi mrtve da počivaju u miru. Pjevaj Srbima, ali našeg Olivera ne spominji, ne diraj mu dušu, on nije htio u Srbiju”, samo su neki od komentara na društvenim mrežama.