Oliver Dragojević o ovome nikad nije pričao: ‘Ja sam vidio da je on to imao u sebi’

Autor: T.Š.

Gitarist, skladatelj i aranžer Ante Gelo ove će godine proslaviti 50. rođendan, a mnogi se nadaju kako će tu okruglu brojku proslaviti i jednom glazbenom večeri ili barem jednim od nekoliko autorskih albuma koje nikad nije objavio. Njegovom talentu dive se i njegovi kolege, koji o njemu govore u superlativima.

Veliku ulogu u njegovu životu, iako to nerado ističe jer to drži privatnom stvari, ima vjera, o čemu je detaljno i iskreno progovorio jednom prilikom u razgovoru za Hrvatski katolički radio u emisiji “Zašto vjerujem”, kada je iznio neke simpatične detalje, poput toga kako je ministrirao i svirao kod redovnica te jeo ostatke hostija, što mu je najdraže sjećanje iz tog perioda.

Gelo je rekao kako je vjera nešto u što ne sumnja, već ima u sebi i vjeruje bezuvjetno. “S ljudske strane vjerujem u dobrotu, vjerujem u ljude, vjerujem da prema drugima uvijek mogu biti bolji i tako se trudim i živjeti. Jednostavno je zapravo”, rekao je pa progovorio o duhovnoj dimenziji glazbe i njezinu utjecaju.

“Glazba je dokaz da ima Boga”

“Glazba je baš čudo. Ne znam što bih drugo rekao, mislim da je, stvarno. Glazba, jedna pjesma, jedna melodija, instrument može kod čovjeka probuditi najiskrenije i najljepše, najtužnije i najveselije. Moć glazbe je nevjerojatna”, rekao je Gelo i dodao: “Ja od malih nogu želim biti glazbenik i uvijek sam vezan uz gitaru. Mislim da je to Božji dar. Kao da te netko taknuo i rekao uživaj. Glazba je dokaz da ima Boga. To je stvarno nešto neopipljivo i redovito je božanstvena, inspirira, potiče nas da budemo bolji, drugačiji, da budemo skupa, da se veselimo i svašta. Glazba može napraviti svakakva čuda.”

Govoreći tada o tome na koji se način u njegovu životu očitovao Bog, Gelo je bio prilično jednostavan. "Mene veseli puno stvari i ja to gledam kroz to neko veselje, druženje s ljudima, putovanje, sviranje, priliku da nekog drugog razveselim radom, talentom, pažnjom, rečenicom… to se očituje kroz puno, puno stvari. To je istina u koju se ne sumnja."









Kao vjernik, progovorio je i o smrti prisjetivši se tada i pokojnog oca, ali i Čede Antolića i Olivera Dragojevića. "Svi kažu, treba se veseliti novom životu i smrt treba vidjeti kao novi život. Naravno. Samo dosta je to teško. Moj je otac naglo umro 2000. i uvijek je ta neka rupa i svaki dan ga osjećam i čudno je o tome govoriti. Slično je kao kad je Oliver otišao. To je tuga, ali trebamo ga slaviti i sve što je on napravio. Sad su te neke pjesme još deset puta ljepše. Pozlatu su dobile. On nije bio bilo tko, bio je genijalan, strahovit. Ti mi ljudi strašno fale i nedostaju. I Oliver i Čedo i moj tata, tako da je to specifična tema. Hvala im na svemu jer smo doživjeli tako lijepe stvari."









Zanimljivo, tada je, prisjećajući se Olivera Dragojevića, rekao nešto vrlo zanimljivo. “On nikada nije govorio o duhovnosti, a ja sam vidio da je on to imao u sebi”, rekao je Gelo, uvjeren kako svatko u sebi nosi talent, ono nešto posebno, što treba naći.