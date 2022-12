OGLASILA SE SLAVNA BEOGRAĐANKA: Bila je velika Massimova ljubav, vijest ju je šokirala

Autor: Dnevno.hr

Gubitak Massima Savića, koji je preminuo u petak poslijepodne, mnoge je neugodno zatekla. Biranim riječima mnogi se putem društvenih mreža opraštaju od voljenog glazbenika, a sućut obitelji uputila je i Baby Doll, pravog imena Dragana Šarić, bivša Massimova velika ljubav iz mlađih dana.

“Zatekli ste me s ovom viješću. Massimo je bio veliki čovjek i umjetnik. Pamtit ću ga samo po dobrom. Nisam znala da je bolovao. Tužna sam. Saučešće porodici”, rekla je pjevačica za Kurir.

Baby Doll i Massimo su u vezi bili osamdesetih godina, zbog čega su bili top tema brojnih medija.





“Bio je uporan i jednom me na aerodromu dočekao sa cvijećem. Tada je počelo sve”, otkrila je jednom prilikom Baby Doll.

“To je bilo jedno vrlo veselo društvo, od otprilike desetak ljudi. I bili smo ludi kao puška, svih deset. Uvijek je bilo neke love, nije bilo važno jesam li zaradio ja, ili Baby, ili neko treći. Živjeli smo na vrlo visokoj nozi sve do rata. Živjeli smo intenzivno, lijepo, uzbudljivo, avanturistički. Nismo tada znali kako je to dobro. I onda smo sve zeznuli. Prestala je kompletna komunikacija, životi idu dalje i to je to”, ispričao je Massimo u intervjuu za magazin Grazia.

Razlog za prekid mnogi nikada nisu razumjeli. “Nismo se mogli gdje ćemo biti. Da li u Istri, Zagrebu ili Beogradu”, otkrila je Baby Doll jednom prilikom.

Podsjetimo, od Massima Savića su se na društvenim mrežama oprostile njegove supruga Eni i kći Mirna.

“Naš tata, suprug, ponos i ljubav, Massimo Savić, napustio nas je nakon kratke, ali herojske borbe. Iako je otišao s ovoga svijeta, u našim će dušama živjeti vječno. Nasmijan, topao, snažan, pun ljubavi i satkan od umjetnosti. Zauvijek ćemo biti tvoje cure. Eni i Mirna”, stoji u njihovoj objavi.