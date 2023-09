Odvjetnik obitelji Marijane Seifert ekskluzivno o krucijalnoj promjeni u slučaju: ‘Oni su sada ključni faktor’

Autor: Barbara Grgić

Od 27. travnja prošle godine Marijana Seifert vodi se u evidenciji nestalih osoba MUP-a Republike Hrvatske. Od tog dana traje agonija obitelji i svih upletenih u slučaj misteriozno nestale pobjednice Big Brothera.

Svako toliko jave se nove, često oprečne izjave. No, ako je suditi po riječima novoangažiranog odvjetnika obitelji nestale Marijane, upravo će one biti od krucijalne važnosti za ovaj slučaj.

Razgovarali smo s Milkom Križanovićem, iz odvjetničkog ureda Križanović&partneri. Križanovića je obitelj nestale Marijane Seifert angažirala 28. kolovoza ove godine, nekoliko dana prije nego što se suprug nestale, Karlo Seifert, prvi puta odlučio oglasiti u medijima – u ekskluzivnom intervjuu za Dnevnik.hr.





Na samom početku razgovora upitali smo odvjetnika Križanovića kojim informacijama trenutno raspolaže te kako u ovim trenucima teče sama istraga.

“Mogu vam kazati da sam dobio gomilu informacija od strane obitelji s kojima oni raspolažu, što s usmenim saznanjima, što s nekim dokumentima što se tiče SMS poruka, što nekih informacija što se tiču trećih osoba… Sve smo uzeli u razmatranje, sad ću vidjeti. Prvo ja moram napraviti neki redoslijed, raster tih dokumenata. Moram povezati sve upravo zato što su od nekih bliskih osoba došle oprečne informacije. Ja vam u ovom trenutku neću imenovati o kome se radi, ali od nekih vrlo, vrlo bliskih osoba osobe za kojom se traga. Tragom tih oprečnih informacija ih analiziramo i želimo biti konstruktivni faktor prema tijelima kaznenog progona i istrage da bi im ukazali na diskrepance u navodima bliskih osoba”, rekao nam je odvjetnik Križanović te dodao kako je nakon kompletne analize na potezu državno odvjetništvo.

‘Mediji su ključni faktor’

Objasnio nam je i jesu li izjave za medije u ovom trenutku otežavajuća ili olakšavajuća okolnost za rješavanje slučaja, osobito ako dolaze od iznimno bliskih osoba nestaloj osobi.

“Ja ću vam reći kao odvjetnik i profesionalac. Dakle, kada je u svim slučajevima gdje se traga za nestalom osobom zapravo mediji su ključni faktor. Upravo mediji pomažu da se javnost senzibilizira, da javnost obrati pozornost, da se prikupljaju informacije o toj osobi. Mediji tu imaju ključnu ulogu. S druge strane, što se tiče kriminalističke istrage, tu mediji mogu dovesti do nekakve pomutnje, da tako kažem, u nekim dezinformacijama.

Međutim, tijela kaznenog progona moraju slijediti i provjeravati svaku informaciju pa u tom dijelu one dezinformacije koje se plasiraju u medije usporavaju kaznenu istragu. Nama je bitno da određene, vrlo bliske osobe, imaju potrebu očitovati se kroz medije, na neki način ukazivati na to da nema njihove odgovornosti. To je malo vrlo upitno i suspektno. Ova obitelj je u tom dijelu zapravo ima određenu skepsu iz kojeg razloga se to radi”, izjavio je te dodao kako ne može imenovati o kojim se bliskim osobama radi.

‘Različite informacije u različitim fazama istrage’

Ono što bi, po svemu sudeći, moglo biti ključno, upravo su različite izjave u različitim fazama istrage, osoba uključenih u slučaj.

“Vrlo bliske osobe nestaloj osobi su u različitim fazama istrage davale neke različite informacije, a to jeste zapravo od bitnog interesa za tijela kaznenoga progona”, rekao je Križanović.









Odvjetnik nam je nadalje dodao kako se potraga nastavlja dok god se ne pronađu materijalni tragovi.

“Potraga se nastavlja sve do onog trenutka dokle se osoba za kojom se traga ne pronađe. Dakle, siguran sam u jedno – da tijela koja vrše potragu to rade sustavno, odgovorno i nije lako. Poglavito stoga što su osnovni elementi – osnovne stvari – su nađene. Otvoreno je pitanje: kojim tragom uopće ići?”, dodaje Križanović.

Na policiju ide već sljedeći tjedan

Odvjetnik je uvjeren u to da nadležna tijela potragu rade vrlo seriozno, a pred njih i sam planira stati.

“Tek sam dobio punomoć i to je kratak period. Pred policiju ću ići vrlo brzo. Očekujem već sljedeći tjedan, s jednim dopisom gdje želimo uspostaviti jaču poveznicu između policije i obitelji. Svi mislimo da se ovo događa nekom drugom. Obitelj je veoma zabrinuta i u velikoj su želji da dobiju odgovore na pitanje i svi se nadaju pozitivnom ishodu”, objasnio je Križanović.

‘Svjedoci će se od sada tretirati kao potencijalni sumnjivci’

Na samom kraju zanimalo nas je hoće li se novi odvjetnik obitelji nestale Marijane Seifert koncentrirati na neki trag na koji do sada nitko nije stavio naglasak, a mogao bi biti od krucijalne važnosti.

“Apsolutno ćemo se fokusirati da se promisli i o odgovornosti nekih osoba. Dakle, da određeni ljudi koji su sada tretirani kao svjedoci da ih možda tretiramo kao osobe koje su potencijalno osnovano sumnjivi. U tom dijelu obitelj ima neke informacije pa ćemo ići s time, no u ovom trenutku ne mogu govoriti o kojim se osobama radi”, rekao nam je na samom kraju razgovora.

Podsjetimo, Marijana je nestala tijekom noći 27. travnja prošle godine. Nije ostavila nikakvu poruku niti je bilo naznaka da bi se mogla udaljiti iz kuće. U 5.30 ujutro na broj 192 nazvao je građanin koji se Mostom mladosti kretao stazom za pješake iz smjera Savice prema Zapruđu te prijavio da je na sredini mosta našao torbicu s Marijaninim dokumentima. Oko njega, rekao je tada, nije bilo nikoga. Tri sata kasnije je Marijanin suprug prijavio njezin nestanak. Tada je rekao policiji kako je nestala nakon ponoći i nakon što su oboje otišli leći.