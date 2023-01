‘OD OMILJENE SARAJKE DO OMRAŽENE’ Neda Ukraden otvoreno o teškim trenucima: ‘Kako se ljubav prema svom gradu i toj sredini doživi kao kazna’

Autor: Dnevno.hr/K. V.

Regionalna glazbena zvijezda Neda Ukraden nedavno je objavila svoju autobiografiju, koju je gradila više od tri godine, kako bi detaljno opisala svoj dosadašnji život. Za magazin Azra otkrila je kako je zadovoljna reakcijama čitatelja, a u intervjuu govorila je i o samom procesu nastajanja knjige koja nosi naziv “Zora je svanula”.

Neda sa svojih 72 godine uživa titulu najzgodnije bake na Balkanu, što je svakako zaslužila. Osim što zadivljuje svojim izgledom, Neda i dalje neumorno nastupa i stvara novu glazbu, a godinama se broj njezinih obožavatelja samo povećava. Na svoj se životni put, osim u knjizi, osvrnula i u intervjuu.



Roman, kako kaže, “priča je o tome kako se ljubav prema svom gradu i toj sredini doživi kao kazna, jer smo ja, moje dijete i moji roditelji u nepuni mjesec ostali, ne samo bez imovine, nego i bez snova, uspomena, karijere.” Tijekom pisanja knjige morala je ponovo proživjeti i neke loše trenutke, a 1992. godina bila je za nju posebno teška.

Od omiljene Sarajke do ‘neprijatelja’

Te je godine Neda održala turneju po Švedskoj, ne sluteći da se više nikada neće vratiti u svoj “lijepo opremljeni dom na Ciglanama”. “Nisam ni slutila da ću svoj lokal i stanove na Ilidži i u Lužanima, sve prepune, kao i poslovne prostore na Ciglanama vidjeti od tada samo na papiru i da će mi otac, u 69. godini života nedugo za tim događanjima, umrijeti od tuge za svojim domom”, kazala je Neda prisjećajući se trenutaka na beogradskom aerodromu, s kojega nije uspjela odletjeti za Sarajevo.

“Kako se od najpopularnije Sarajke u listopadu 1991. postaje omražen nekoliko mjeseci kasnije, najbolje pitati one koji su pakovali i izmišljali razne laži i uvrede svih tih godina”, kazala je Ukraden, dodavši kako su to bila strašna vremena. Tijekom tadašnjeg boravka u Beogradu također je doživjela brojne neugodnosti, no iz svega je uspjela izvući snagu potrebnu da se brine o djetetu i starim roditeljima.









Danas u Sarajevo dolazi kad god stigne, a prije točno trideset godina nastala je i pjesma voljenom gradu, koja je svojevrsna himna svima koji su se raselili. Radi se o pjesmi “Sarajevo, Sarajevo, gdje je moja raja”, koje je napisala i snimila s grupom “Regina”.

Zadovoljna i zahvalna

Neda za sebe tvrdi da je jako sretna osoba, a kao najveći uspjeh navela je odgoj svoje kćerke. “Ponosna sam na njen brak, na zeta, a njihova dječica, moje unuke i unuk, moja su najveća radost”, istaknula je te dodala kako je ponosna i na karijeru: “Da mi je netko rekao da ću i poslije 70-te biti zanimljiva i raditi kao u najmlađim danima, rekla bih da se šali. Ali istina je i to je nešto što me čini zadovoljnom, ali i zahvalnom.

Danas je Neda mnogim mladim pjevačicama uzor, a za današnju glazbenu scenu kaže: “Generalno, ima mnogo talentiranih autora, mladih pjevača, ali još mnogo vode će proteći da dostignu veličinu i glas jednog Čole, Brege, Montena, Arsena, Olivera.” Svoje uzore Neda je vidjela u ondašnjim jugoslavenskim zvijezdama te Tini Turner, trudeći se pritom ostati originalna i “ne biti bilo čija kopija”.

‘Nema tajne, samo posvećenost’

Na pitanje o tajni svoga izgleda, Neda je kazala: “Nema tajne za izgled, samo posvećenost, trud i rad da se to što mi je majka priroda dala, očuva, održi što duže i bolje. I vježbe, i njega i ishrana. Samo od sebe neće ništa.” Dodala je i kako je najvažnije biti zadovoljan sobom, što dodatno uljepšava lice.

Otkrila je i kako je pravi radoholičar te da obožava kuhati. Posebne želje za ovu godinu nema jer, kako kaže, bila bi “jako neskromna ako bi pored ovako uspješne karijere i porodice još nešto željela”.

Za kraj, otkrila je koja joj je njezina omiljena pjesma. “Moja omiljena pjesma je ‘Zora je’, donijela mi je toliko uspjeha, koncerata, aplauza, nagrada da mogu samo reći veliko hvala autorima, prije svega Đorđu Novkoviću i Mati Došenu.”